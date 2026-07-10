Il Tenente Gaia Frassati nuovo Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce

Il Tenente Gaia Frassati è il nuovo Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce, in sostituzione del Ten. Marta Maiorano, il quale si accinge ad assumere il comando della Compagnia di Cortina D’Ampezzo.

L’Ufficiale partente, nei tre proficui anni di servizio prestati nel territorio leccese – agli ordini del Ten. Col. Cristiano Cocola – ha conseguito importanti risultati di servizio sia d’iniziativa che delegati dalla Procura della Repubblica di Lecce, nel settore della spesa pubblica, dell’evasione, delle frodi fiscali e della contraffazione.

Il neo Tenente, ventiquattrenne, originario di Biella, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo, giunge al Reparto dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo dal 2021 al 2026.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Gen. B. Stefano Ciotti, ha formulato ai due Ufficiali l’auspicio di un efficace lavoro ai fini del rispetto della legalità.