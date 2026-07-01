Domenica 19 luglio “Mediterrango” con El Gauche Tango Quartet e la cantante Elisa Lorena

LECCE – Sarà un viaggio tra le sponde del Mediterraneo e le passioni del Rio de la Plata a chiudere l’edizione 2026 di “Teatini in Musica”. Domenica 19 luglio, alle ore 20.45, il Chiostro dei Teatini di Lecce accoglierà “Mediterrango”, il progetto dell’El Gauche Tango Quartet guidato dal compositore e bandoneonista Nicolas Tognola, artista conosciuto a livello internazionale per la sua capacità di rinnovare il linguaggio del tango attraverso una personale ricerca musicale che unisce tradizione e contemporaneità.

Nato dall’omonimo album pubblicato nel 2025, “Mediterrango” prende vita sul palcoscenico come naturale evoluzione del progetto discografico, ampliandone la dimensione narrativa ed emotiva. Al centro dello spettacolo vi è l’incontro tra culture, paesaggi e identità musicali diverse, unite da un filo invisibile che collega le coste del Mediterraneo alle atmosfere di Buenos Aires. Le composizioni di Tognola, frutto di anni di viaggi, incontri ed esperienze artistiche, costruiscono infatti un ponte sonoro tra Europa e Sud America, fondendo il linguaggio del tango contemporaneo con suggestioni provenienti dalle tradizioni musicali del Mare Nostrum.

Tanghi, milonghe e vals si alternano in un equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tra pulsazione ritmica e ricerca timbrica, creando atmosfere che evocano città, viaggi, memorie e orizzonti lontani. Le composizioni originali si intrecciano con alcuni omaggi alla grande tradizione tanguera, offrendo al pubblico un’esperienza d’ascolto intensa e coinvolgente.

Ad arricchire ulteriormente il progetto sarà la partecipazione straordinaria della cantante argentina Elisa Lorena, interprete dalla voce intensa e profondamente espressiva. La sua presenza aggiunge una dimensione narrativa e poetica al concerto, rafforzando il legame con le radici più autentiche del tango e aprendo nuovi spazi di dialogo tra parola, melodia e improvvisazione.

Accanto a Nicolas Tognola al bandoneòn, saliranno sul palco Antonino Cicero al fagotto, Alessandro Blanco alla chitarra e Stefano Cardillo al contrabbasso, dando vita a una formazione dal timbro originale e ricco di sfumature. L’incontro tra strumenti appartenenti a tradizioni musicali differenti contribuisce a definire l’identità sonora del quartetto, caratterizzata da una costante tensione verso la contaminazione e la ricerca espressiva.

Apprezzato dalla critica specializzata per l’originalità della proposta artistica e ospite di importanti stagioni concertistiche e festival italiani, l’El Gauche Tango Quartet ha saputo conquistare pubblico e addetti ai lavori grazie a un linguaggio musicale capace di guardare al tango come a una forma viva, aperta al dialogo con culture e sensibilità contemporanee. Emblematica, in questo senso, è la composizione “Bella Sicilia”, nata durante la permanenza di Tognola nell’isola e divenuta simbolo del profondo legame instaurato dall’artista con il Mediterraneo e le sue tradizioni.

Con “Mediterrango” si conclude così l’edizione 2026 di “Teatini in Musica”: una serata che accompagnerà il pubblico in un affascinante itinerario tra memoria, identità e contaminazione culturale, nella suggestiva cornice del Chiostro dei Teatini, luogo simbolo dell’estate musicale leccese.

Biglietti e abbonamenti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

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*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

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Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.