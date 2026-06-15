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Lo spazio dei suoniSpettacoli

Festa della Musica, nel Chiostro dei Teatini l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio

Domenica 21 giugno concerto a ingresso libero con musiche di Brahms, Musorgskij/Ravel e Márquez. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Lecce

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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