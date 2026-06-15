Festa della Musica, nel Chiostro dei Teatini l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio

LECCE – Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, celebra la Festa della Musica, il 21 giugno, con un concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, organizzato in collaborazione con il Comune di Lecce. L’appuntamento è alle ore 20.30 nel Chiostro dell’ex Convento dei Teatini, in corso Vittorio Emanuele II a Lecce (ingresso da Via Regina Isabella).

Nata in Francia nel 1982 su iniziativa del Ministero della Cultura francese, la Festa Europea della Musica si celebra ogni anno il giorno del solstizio d’estate con l’obiettivo di portare la musica fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo e renderla accessibile a tutti. In Italia l’iniziativa è promossa su scala nazionale dal Ministero della Cultura e dall’AIPFM, Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, e si sviluppa in migliaia di appuntamenti musicali gratuiti.

Il concerto di Lecce, a ingresso libero, si inserisce nel programma nazionale della Festa della Musica, quest’anno dedicata al tema “La voce dei luoghi“. A dirigere l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio ci sarà il maestro Giovanni Pellegrini. Il programma della serata propone un percorso di forte intensità espressiva e ricchezza timbrica, con le Danze Ungheresi nn. 1 e 5 di Johannes Brahms, i Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij, nella celebre orchestrazione di Maurice Ravel e il Danzón n. 2 di Arturo Márquez.

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio sarà sul palcoscenico con una formazione ampia, composta da circa settanta musicisti tra studenti, docenti ed ex studenti come collaboratori esterni. Una compagine articolata, capace di restituire la varietà timbrica e la complessità espressiva del programma, che attraversa pagine di grande brillantezza ritmica, energia sinfonica e forte impatto evocativo. La serata sarà arricchita dal light design a cura di LEM, Scuola di musica elettronica e tecnico del suono del Conservatorio, con regia luci di Ismaele Scozzi.

La confermata consuetudine di celebrare la Festa della Musica nel Chiostro dei Teatini sottolinea il legame tra il Conservatorio e la città di Lecce, valorizzando uno spazio storico del centro cittadino attraverso la musica e restituendo all’iniziativa la sua dimensione più autentica: un momento pubblico, condiviso e accessibile, in cui la pratica artistica incontra i luoghi e le persone.