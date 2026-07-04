Salve, le spiagge libere diventano accessibili e sicure: progetti per 70mila euro candidati alla Regione Puglia

Un mare davvero per tutti, senza barriere e protetto dal primo all’ultimo metro. Il Comune di Salve candida due progetti in Regione per trasformare il proprio litorale in un modello di inclusione e sicurezza grazie anche al prezioso contributo dello studio di ingegneria Vitruvio Srl Società Benefit.

Il primo intervento, del valore di 20mila euro, punta ad abbattere ulteriormente le barriere a Posto Vecchio (Largo delle Rose) e a Marina di Torre Pali (zona Porto) e viene candidato nell’ambito dell’avviso della Regione Puglia previsto dalla Legge Regionale 48/2018, dedicato al sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone con disabilità. Oltre alle passerelle e ai parcheggi già esistenti, il progetto prevede nuovi servizi igienici ecocompatibili con doccia dedicati alle persone con disabilità. L’obiettivo è quello di eliminare gli ostacoli alla permanenza in spiaggia: cartelli ad alta leggibilità e simboli facilitati guideranno ad operare in maggiore autonomia.

Il secondo intervento, invece, candidato nell’ambito dell’avviso regionale “Mare Democratico”, promosso dalla Regione Puglia per migliorare sicurezza, accessibilità e qualità delle spiagge libere pugliesi, riguarda la sicurezza con un budget di 50mila euro. Sulle spiagge libere, dove sono installate già diverse torrette di salvataggio nel rispetto del Piano collettivo di salvamento, attuato nel corso del 2026, ne saranno installate altre sei. Ogni postazione si configura così come un presidio permanente di sicurezza e inclusione: bagnini pronti a intervenire, kit di primo soccorso, pattini a remi e le speciali sedie “Job”, consentendo così anche a residenti, visitatori e turisti con ridotta mobilità di entrare in acqua e godersi il mare.

“Il Comune di Salve, oltre a investire nell’accessibilità e nella sicurezza delle spiagge libere, continua a dedicare grande attenzione alla tutela e alla salvaguardia del litorale – fa sapere il vicesindaco e assessore con delega all’Urbanistica, Giovanni Lecci –. L’erosione costiera è un fenomeno continuo e progressivo che ogni anno produce effetti sempre più evidenti e che richiede maggiori risorse e un approccio organico. Per questo l’amministrazione comunale ha avviato un percorso di studio e pianificazione, valorizzando gli approfondimenti già avviati e portando quasi a compimento il Piano comunale delle coste, anche grazie al decreto ministeriale del giugno 2025 che definisce la continuità del demanio e agli strumenti messi a disposizione dalla Regione Puglia. I primi studi confermano che l’erosione non dipende solo dall’azione del mare e delle correnti, ma anche dal dilavamento della sabbia provocato dalle acque meteoriche. Su queste basi il Comune ha promosso gli approfondimenti tecnici necessari a definire il quadro di pericolosità idraulica del territorio, con particolare riferimento alle aree costiere, contribuendo all’aggiornamento delle relative perimetrazioni da parte dell’Autorità di Bacino. L’integrazione tra gli studi sul deflusso delle acque e quelli sulle dinamiche marine ci permette di individuare strategie più efficaci per la difesa del territorio. Il nostro obiettivo è tutelare la costa e l’intero ecosistema litoraneo: il cordone dunale, la spiaggia e gli habitat retrostanti, fragili e di straordinario valore”.

“Le iniziative promosse dalla Regione Puglia dimostrano come una pianificazione integrata possa trasformare le spiagge libere in luoghi più sicuri, accessibili e inclusivi», sostiene l’ingegnereLara Lopez, Ceo e founder di Vitruvio Srl Società Benefit. «Interventi che coniugano tutela ambientale, servizi per le persone con disabilità e rafforzamento della sicurezza balneare qualificano l’offerta turistica e consolidano l’immagine del territorio come destinazione sostenibile e attenta ai bisogni di tutti. In questo contesto, Vitruvio Srl Società Benefit ha operato in sinergia con l’amministrazione e gli uffici comunali, individuando le opportunità di finanziamento più coerenti con le esigenze del territorio e supportando gli uffici comunali nel tradurli in progetti concreti, capaci di accompagnare i territori verso modelli di sviluppo più inclusivi e resilienti, grazie anche all’esperienza maturata nella pianificazione e nella progettazione di interventi dedicati ai sistemi costieri e alla loro valorizzazione sostenibile”.