La ricetta del giorno: sfilatini di patate con formaggio fuso

Ingredienti

1 kg di patate

300 gr di formaggio a pasta filata

3 uova

Farina

Sale

Pepe

Olio di semi di arachidi

Procedimento

Lessare le patate in abbondante acqua salata;

Spellare e lasciare raffreddare;

Schiacciare grossolanamente;

Aggiungere sale, pepe e un uovo;

Impastare velocemente con le mani senza;

Lasciare riposare in frigo per un paio di ore;

Tagliare a pezzi il formaggio;

Formare una schiacciatina con l’inpasto sulla mano;

Distribuire il formaggio lungo tutta la lunghezza e chiudere;

Passare nell’uovo e poi nella farina;

Friggere in olio caldo;

Servire caldi.