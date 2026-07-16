La ricetta del giorno: sfilatini di patate con formaggio fuso

Ingredienti
1 kg di patate
300 gr di formaggio a pasta filata
3 uova
Farina
Sale
Pepe
Olio di semi di arachidi
Procedimento
Lessare le patate in abbondante acqua salata;
Spellare e lasciare raffreddare;
Schiacciare grossolanamente;
Aggiungere sale, pepe e un uovo;
Impastare velocemente con le mani senza;
Lasciare riposare in frigo per un paio di ore;
Tagliare a pezzi il formaggio;
Formare una schiacciatina con l’inpasto sulla mano;
Distribuire il formaggio lungo tutta la lunghezza e chiudere;
Passare nell’uovo e poi nella farina;
Friggere in olio caldo;
Servire caldi.
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