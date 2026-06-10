La ricetta del giorno: Involtini di peperoni

Ingredienti per 4 persone:
4 peperoni
300 gr di tonno sott’olio
60 gr di pancarrè
100 gr di olive nere denocciolate
Menta
Sale
Olio evo
Pangrattato
Procedimento:
Lavare i peperoni e cuocerli sulla griglia del forno a 200º per 60 minuti;
Lasciare raffreddare e privarli della pelle esterna;
Tagliarli dividendoli in quattro parti;
In una terrina amalgamare il tonno, le olive tagliare a rondelle è la menta sminuzzata;
Aggiungere il pane sbriciolato;
Salare i peperoni;
Disporre la farcitura e realizzare gli involtini;
Passare gli involtini nel pangrattato;
Infornare per 10 minuti a 200º;
Lasciare raffreddare e servire.
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