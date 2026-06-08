Giovedì 11 giugno Al di là del mare. Palestina Italia di Safaa Odah e Pat Carra

LECCE – Prende avvio da Lecce il percorso itinerante di Al di là del mare. Palestina Italia. Nei prossimi mesi la mostra a fumetti di Safaa Odah e Pat Carra attraverserà tre città italiane all’interno di festival dedicati alla cultura indipendente, all’impegno sociale e ai linguaggi contemporanei. Il primo appuntamento è in programma dal 12 giugno al 12 settembre (tutti i giorni dalle 8 alle 20 – chiuso la domenica) nella Sala lettura della Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri di Lecce, in collaborazione con Polo BiblioMuseale e Museo Castromediano. Giovedì 11 giugno alle 19:00 l’inaugurazione – con la partecipazione della disegnatrice italiana – aprirà ufficialmente la prima edizione di Fandango Live, iniziativa organizzata da Fandango Factory, progetto sostenuto da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Fondazione Con il Sud che, fino a domenica 14 giugno, proporrà nel capoluogo salentino quattro giornate di cinema, libri, incontri e storie con oltre 30 eventi e circa 80 ospiti. La mostra proseguirà poi a Roma, dal 30 giugno al 10 settembre negli spazi di Barbagianni durante Bande de Femmes, per raggiungere Modena, dal 4 settembre al 4 ottobre, nella Casa delle Donne all’interno di Scomode. Festival delle donne contro la violenza.

LA MOSTRA

Da due paesi diversi, Palestina e Italia, Safaa Odah e Pat Carra raccontano il passato e il presente della guerra attraverso l’arte che le accomuna, il fumetto. Entrambe usano l’umorismo come forma di resistenza e di contro-informazione, e hanno uno sguardo femminista. Si sono incontrate sui social nel 2024, quando Safaa disegnava sulle pareti della tenda nel campo profughi, perché aveva finito la carta. Da allora è cresciuto un rapporto di amicizia e di lavoro tra Milano e Gaza, dove Safaa è rimasta l’ultima fumettista che continua a disegnare e a testimoniare il genocidio. Pat ha colto la sfida di creare le condizioni concrete di un progetto comune, prima pubblicando la rubrica Una tenda in Palestina sulla rivista Erbacce, poi curando il libro “Safaa e la tenda. Diario di una fumettista da Gaza” (Fandango Libri 2026), da cui è nata l’idea di Al di là del mare. “Io sono in un paese e Pat in un altro, separate da confini e mari”, scrive Safaa da Gaza. “Ma questo non ha impedito che nascesse una mostra condivisa. Penso che entrambe non ci aspettassimo di arrivare a questo punto, ma sia lodato Dio: è questo il frutto del nostro bellissimo rapporto. Non lo considero un successo in senso tradizionale, ma come una continuazione e trasformazione del rapporto in qualcosa di vivo e tangibile, che altre persone possono vedere e sperimentare. Questo risultato è la prova che qualcosa può resistere e crescere nonostante tutte le difficoltà”. Oltre alle numerose tavole singole di Safaa e di Pat, la mostra presenta una sezione di fumetti a quattro mani, come per dissolvere la distanza tra due paesi, Palestina e Italia, separati e uniti dal mare. Un atto di fede nell’arte, nell’umorismo e nell’amicizia. La mostra è a cura di Pat Carra con progetto grafico di Sandro Stefanelli, progetto di allestimento di Marina Malavasi (Hypereden); video di Anna Ciammitti e Safaa Odah. Il testo Indomabile fiducia è di Chandra Candiani. La produzione a Lecce è realizzata con il sostegno di Chandra Candiani, Fandango, Un Ponte Per, Erbacce.

LE AUTRICI

Nata nel 1984 a Rafah nella Striscia di Gaza, Safaa Odah è fumettista e artista dell’animazione, con un master in psicologia. Dopo il 7 ottobre 2023 è stata sfollata più volte, ma dalla sua tenda nel campo profughi di Al-Mawasi continua a disegnare e testimoniare. Ha ricevuto lo Special Award di LICAF e il Kofi Annan Courage in Cartooning Award. Nel 2026 esce Safaa e la tenda. Diario di una fumettista da Gaza (Fandango Libri, a cura di Pat Carra). Pubblica su giornali arabi, tra cui Al-Araby Al-Jadeed, e in Italia sulla rivista Erbacce.org. Nata a Parma nel 1954, Pat Carra vive a Milano. Dagli anni ’70 disegna fumetti umoristici e femministi. Ha cofondato le riviste Aspirina e Erbacce. Le guerre occidentali e i suoi legami con la violenza contro le donne ricorrono nel suo lavoro su giornali, libri, mostre. Nel 1998 esce Orizzonti di boria sulla guerra nei Balcani, nel 2004 Cassandra che ride su quelle in Iraq e Afghanistan. Per Fandango ha pubblicato nel 2012 Sex of humor sull’intreccio sesso potere denaro, e curato il libro di Safaa.

LECCE | FANDANGO LIVE

L’evento Fandango Live è realizzato in collaborazione con Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere sulle risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026”. Hanno contribuito all’organizzazione il capofila di progetto Agenzia Formativa Ulisse e la rete dei partner composta da Comune di Lecce, Fandango, Associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione, Gruppo di Ricerca Dedalos, Legacoop Puglia e Distretto Produttivo Puglia Creativa. Fandango Live vede anche la preziosa sinergia con Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca Bernardini, Museo Castromediano, Biblioteca OgniBene, Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle – Castello Carlo V, Db D’Essai, Tagliatelle Stazione Ninfeo, Diffondiamo idee di valore – Conversazioni sul futuro, CoolClub, Libreria Liberrima, Cime di Rapa e altre realtà pubbliche e private. Sponsor Cantine San Marzano, Gruppo Marino Concessionarie e Howden Group.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero

e gratuito fino a esaurimento posti.