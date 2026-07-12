Marisa Grande al Convegno CISAT-Napoli 2026

Sabato 4 e domenica 5 luglio 2026, nella sede del CISAT (Centro Italiano Studi Arte Terapia) di via Bernardo Cavallino, 89 – Napoli, si è svolto il XXIII Seminario internazionale interdisciplinare, indetto dal Centro di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura CISAT. (cisat@centrostudiarteterapia.org; sito www.centrostudiarteterapia.org)

Il tema di quest’anno riguardava: <Umanesimo ultima spiaggia: la ‘crisi dell’umano’ nella ‘tarda modernità’. Le risposte della psicologia clinica, della filosofia, dell’arte e della letteratura al tramonto dell’Occidente>.

Durante le due giornate di intensa attività svolte nella sala Gabriele D’Annunzio, si sono succeduti, ‘in presenza’ e ‘a distanza per via telematica’ i numerosi relatori che hanno aderito all’invito del Centro a partecipare ad un incontro interdisciplinare annuale, che gode dell’Adesione della Presidenza della Repubblica a partire dal terzo congresso, quando trattò l’argomento relativo a <Oltre il Novecento. L’Arteterapia, le psicologie del profondo e le psicoterapie esperienziali nel nuovo secolo> (Università di Roma- 3, giugno 2006).

Anche quest’anno, in relazione alla risposta dell’arte, è stato rivolto l’invito a partecipare a Marisa Grande di Lecce, in qualità di pittrice; scrittrice; fondatrice del Movimento culturale Synergetic-Art.

Il tema è caro a Marisa Grande, avendo perseguito nel tempo il principio dell’integralità dell’essere umano e della coesistenza pacifica tra esseri simili appartenenti ad un’unica umanità, per la cui attività svolta in favore di tale ideale le sono stati conferiti alti riconoscimenti dalla Fondazione “fra poeti, scrittori, pittori e giornalisti per la pace nel mondo”, come la “Targa d’oro della professionalità pittorica” , a Roma nel 1991, a Parigi nel 1992 ed è stata nominata “Artista per la pace” da EA di Palermo nel 2022.

Dell’artista leccese si legge a pag.784 del Catalogo De Agostini 2022:

<Gli Anni ’90 costituiranno la sua autentica svolta, con la formulazione di una sofisticata implantologia visuale nella quale Marisa Grande ibrida all’interno delle arti pittoriche una vasta gamma di campi di ricerca, che spaziano dalla Filosofia, alla Fisica, fino alla Teologia. A dare una ripartizione teorica a questa narrativa ci ha pensato la stessa Grande scrivendo, nel 1990, il “Manifesto del Movimento Culturale Synergetic-art “. Scopo definitivo di quest’ultimo è stimolare determinate curiosità gnoseologiche nel fruitore coniugando la razionalità con la creatività, la scienza con l’arte e generando un nuovo umanesimo…>.

Nel 2023, alla Triennale di Roma, specificamente dedicata alla tematica del “Nuovo Umanesimo”, Marisa Grande ha presentato l’opera metarealistica “Bi-verso”, un olio su tela del 2015, il cui significato corrisponde alla seguente descrizione:

BI sta per “bio” e per “due”, sta per “vita biologica” che scaturisce dalla dinamica dell’abbinamento delle “dualità simili e complementari”; sta per “energia vitale” e per “benessere” derivati dal rispetto delle integralità dell’essere umano, unico e distinto nelle dualità interagenti in reciproca coordinazione.

sta per “bio” e per “due”, sta per “vita biologica” che scaturisce dalla dinamica dell’abbinamento delle sta per “energia vitale” e per “benessere” derivati dal rispetto delle unico e distinto nelle dualità interagenti in reciproca coordinazione. VERSO sta per “proiezione reciproca” da sé verso l’altro -e viceversa -; sta per “vettore di elevazione mentale e spirituale verso altre dimensioni”; sta per progressivo sviluppo di un iter evolutivo dell’essere verso una “Realtà Superiore”, sta per recupero della platonica “reminiscenza prenatale della conoscenza dell’Ente Supremo”, per annullare la tendenza “all’amnesia individuale e collettiva”, che disorienta e destabilizza.

sta per -; sta per “vettore di elevazione mentale e spirituale verso altre dimensioni”; sta per progressivo sviluppo di un iter evolutivo dell’essere verso una “Realtà Superiore”, sta per recupero della platonica “reminiscenza prenatale della conoscenza dell’Ente Supremo”, per annullare la tendenza “all’amnesia individuale e collettiva”, che disorienta e destabilizza. BI-VERSO sta per “biunivocità”, “reciprocità”, “coordinazione”, “cooperazione”, “solidale corrispondenza”, per “naturale sviluppo biologico delle percezioni sensoriali”, sta per “Realtà naturalmente aumentata” (N.A.R); per progressivo accesso sensoriale e intellettivo alla “Realtà insita dell’essere-Uomo”, riflesso terreno, in biunivoco rapporto diretto, con la primigenia Singolarità della “Realtà Suprema” (Marisa Grande).

Così si è espressa anche la prof.ssa Anna Stomeo in occasione di due momenti di partecipazione di Marisa Grande all’attività del noto Centro culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus, di cui sono responsabili la stessa Stomeo e Paolo Protopapa:

<… un progetto di ricerca nato dal confronto intrinseco con le grandi tendenze epistemologiche del secondo Novecento, nell’intreccio tra scienza filosofia e arte, dove si sperimentano le più ardite ipotesi di connessione empirica tra intuizione e ragionamento, tra esperienza scientifica ed esperienza spirituale, senza sterili soluzioni di continuità, in quel flusso continuo di conoscenza che alimenta il sapere scientifico contemporaneo, del quale Marisa Grande è una limpida rappresentante …>

dove si sperimentano le più ardite ipotesi di connessione empirica tra intuizione e ragionamento, tra esperienza scientifica ed esperienza spirituale, senza sterili soluzioni di continuità, in quel flusso continuo di conoscenza che alimenta il sapere scientifico contemporaneo, del quale Marisa Grande è una limpida rappresentante …> E ancora: <…una sottesa argomentazione teoretica che muovendo dallo slancio vitale (“èlan vital” ) di Henri Bergson e dal “flusso di coscienza” di William James, si allarga ad una vera e propria filosofia della vita e dell’arte. Quella stessa filosofia che attraversa il Novecento in molteplici e variegate determinazioni, incontrando il pragmatismo e l’esaltazione del dinamismo conoscitivo, inteso come unico efficace antidoto alle incrostazioni metafisiche, che avevano impedito all’arte di incontrare la scienza e i saperi concreti. Un sapere filosofico in movimento e in evoluzione, che si nutre di alternative e di polarizzazioni tra arte e vita, tra coscienza e ragione, e che aspira ad un ’concretismo’ unificante dei dualismi della metafisica e al sinergico convergere di scienza ed esistenza…>

Ponendo l’attenzione sul XXIII Seminario internazionale interdisciplinare, indetto per il 2026 dal Centro di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura CISAT di Napol, Marisa Grande ha relazionato il 5 luglio 2026 nella IV sessione telematica sul tema: “Metarealismo, quale risposta dell’arte per la nascita di un Nuovo Umanesimo”.

Nella relazione l’artista leccese ha prima delineato quali sono state le grandi cause che hanno determinato crisi globali nel tempo, distinguendo tra le origini:

– naturali, quali eventi ciclici e sporadici, di natura endogena ed esogena del pianeta e

– culturali, quali soprusi umani di vario genere, fino al non rispetto della vita e dei valori fondamentali necessari a salvaguardarla.

Ha poi messo in evidenza le finalità etiche messe in atto nell’ambito artistico per il superamento di quei difficili momenti in cui crisi naturali hanno messo a repentaglio anche la sopravvivenza degli esseri viventi conducendoli verso l’estinzione di massa o crisi culturali che hanno generato eccidi e genocidi.

In ambito artistico, per porre un argine alla disgregazione dell’umanità, all’impossibilità di poter svolgere un regolare sviluppo integrale dell’individuo, alla non pacifica convivenza degli uomini nel mondo, nelle varie epoche sono stati messe in atto operazioni propositive orientate a fornire risposte adeguate alle crisi che di volta in volta sconvolgevano le civiltà che si succedevano in quei tempi difficili per tutti gli esseri viventi.

Esemplare, a tal fine, è stata la preistorica operazione ponderale megalitica, suggerita da sacerdoti astronomi ante litteram, che avevano intuito come porre rimedio alle devastazioni naturali dovute al caos post-glaciale, che nel millennio XI a.C. aveva preceduto il passaggio dal Paleolitico superiore al Mesolitico, dal Pleistocene all’Olocene, dalla fine di una stagione all’inizio dell’altra, di sei millenni ciascuna delle quattro che compongono il Grande Anno retrogrado della precessione degli equinozi.

L’operazione ponderale megalitica fu praticata per millenni e giunse in epoca storica con i nomi di yatraliprice (o cura del territorio e degli esseri viventi) per i greci e di ponderatio per i romani.

Tale corpus di conoscenze globalmente denominato “iatrofisica” giunse fino agli umanisti, che dal XV secolo d.C. e per l’intero Rinascimento perseguirono nell’arte i principi dell’armonia.

Accolta da Galileo, la “iatrofisica”, insieme a tutte le discipline collaterali (iatrochimica, dinamica dei fluidi, iatromusica…medicina) confluirono nella Scienza, il sistema prevalentemente razionale che dal XVI secolo in poi continua a costituire l’identità sociale dell’Occidente.

La proposta di Marisa Grande, con riferimento all’esortazione proveniente da più parti, della nascita di un Nuovo Umanesimo, rinnovato e finalizzato al superamento dell’attuale crisi non pacifica tra Oriente e Occidente, che caratterizza negativamente questo ultimo scorcio di modernità, riguarda il Metarealismo.

Si tratta della corrente artistica che trova la sua corrispondenza teorica nella filosofia del francese Jean.Guitton (Saint-Étienne, 18 agosto 1901 – Parigi, 21 marzo 1999) e che l’artista Grande ha promosso sin dagli Anni Settanta del Novecento con la sua attività artistica e fondando il Movimento culturale SynergeticArt, il cui Manifesto fu reso ufficiale negli Anni Novanta.

I punti cardine del Metarealismo sono:

ribadire la validità della scienza, quale mezzo conoscitivo, per cogliere tramite le facoltà razionali-

i segreti dell’universo e degli infiniti universi che lo costituiscono (come materia ed energia,

compresa la materia oscura e l’energia oscura) –

2) cogliere, tramite le facoltà metempiriche, l’armonia insita nella modularità frattale degli infiniti universi che costituiscono il cosmo, dal micro al macrocosmo; nel quale la matrice originaria, dettata da una Singolarità trascendente, si ripete in modo armonico e coerente;

conciliare i dettati della fisica con la concezione filosofica della metafisica, riconoscendo in un grande attrattore cosmico, il luogo trascendente verso cui, -secondo la scienza del caos- ogni universo tende, per sua intrinseca natura.

Per l’essere umano, tale percorso si sviluppa secondo un processo etico, che è anche consapevole processo di elevazione spirituale. Ciò implica che il piano più elevato che può raggiungere l’intelletto umano corrisponde al massimo potenziamento delle sue metacognizioni. Il punto d’incontro tra razionalità e spiritualità, in cui ci si può esprimere metarealisticamente, corrisponde a quel luogo ideale dove la realtà incontra la trascendenza, dove l’etica incontra i principi della morale, dove si realizza il punto-evento dell’arte, applicando la creatività più autentica.

Il Metarealismo, pertanto, corrisponde a un raffinato processo spirituale, che vede l’essere umano come artefice positivo di un auspicato mondo pacifico ed armonico.

In conclusione, nel chiedere oggi quale mezzo sia più efficace per il recupero di una identità umana ritenuta perduta, Marisa Grande risponde che sia ancora valido l’atto di indagare con gli occhi offerti dalla scienza (impianti teorici e strumenti tecnologici avanzati inclusi) per poter risalire alla causa prima dei fenomeni che interessano la natura e la storia. Con una differenza di valore etico, però, ossia con l’intento della mente dell’uomo a voler incontrare, lungo quella traiettoria orientata alla ricerca delle verità, l’Entità Superiore e (per dirla con la scienza del caos) la Singolarità del Grande Attrattore immateriale che unifica l’intero cosmo. Su quel punto-evento di natura spirituale formulare il necessario pensiero divergente e creativo, proprio dell’arte”, ai fini di dare vita e forma propositiva all’imponderabile, emergente dallo spirito rinnovato dell’essere umano facente parte dell’intera umana società.

Infine, una breve citazione tratta dalle “lettera rivolta agli artisti” da papa Giovanni Paolo II, nel suo intento a costruire ponti di fratellanza tra Occidente e Oriente anche attraverso l’arte.

<All’artista è dato il compito di percorrere tutte le strade del mondo, anche quelle più abissali, per poi risalire rinnovato e produrre la bellezza derivata dalla redenzione>, rinnovando, così, alla luce del cristianesimo, la concezione classica della ‘kalokagathia’, ossia la bellezza che produce armonia e promuove il bene. (Marisa Grande)