Nazarena Savino, una storia di resilenza e di tante risalite: consegue la quarta laurea. “Sono emozionata”

SALENTO – Le dicevano che non ce l’avrebbe fatta. Oggi quella laurea è il simbolo di una vita dedicata agli altri. Nazarena Savino è l’esempio vivente di chi non si abbatte e fa delle proprie difficoltà la forza per rialzarsi e andare avanti. Ci sono storie che insegnano che i sogni non hanno una scadenza. Storie fatte di sacrifici, lacrime, porte chiuse e di quella forza silenziosa che permette di ripartire ogni volta. La 28enne di Erchie (comune in provincia di Brindisi) ha conseguito la sua quarta Laurea Magistrale: in Economia e Gestione delle Attività Turistiche e Culturali con 110 e Lode.

Un traguardo che, fino a qualche anno fa, sembrava quasi impossibile. “Non avrei mai immaginato di arrivare fin qui, alla quarta laurea – dice – le speranze erano poche e, tante volte, ho pensato che non ce l’avrei fatta. Ma la perseveranza, la passione e l’amore per la ricerca sono stati più forti di ogni ostacolo”. Un percorso costruito con determinazione, che oggi si affianca a un importante impegno professionale e sociale. Presidente di ARCHEODISABILITY, Savino collabora quotidianamente con istituzioni nazionali e internazionali per promuovere l’accessibilità del patrimonio culturale e una società sempre più inclusiva.

Negli anni il suo lavoro è stato riconosciuto con diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali: testimonianza di un impegno costante nella ricerca, nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella difesa dei diritti delle persone. Accanto a lei opera la dottoressa Swami Savino, con la quale porta avanti il progetto ARCHEODISABILITY. Insieme entrano nelle scuole per incontrare studenti e insegnanti, sensibilizzando sul valore dell’inclusione, dell’accessibilità e del rispetto reciproco. Il loro è anche un invito aperto a chiunque voglia contribuire al progetto, perché solo unendo competenze, idee e sensibilità è possibile costruire un futuro senza barriere. Ma il momento più intenso arriva nelle parole che Savino dedica a questa conquista.

“Dedico questo traguardo a chi non ha mai creduto in me. La dedico a tutte le porte chiuse in faccia, ai momenti in cui sembrava non esserci più speranza e a tutte le persone che ogni giorno affrontano ostacoli che sembrano insormontabili. Ogni “no” ricevuto è diventato la forza per continuare”. Poi volge il suo pensiero ai più giovani: “Ai ragazzi voglio dire di non arrendersi mai. Se siete vittime di bullismo, se qualcuno cerca di spegnere i vostri sogni o di farvi sentire meno degli altri, ricordate che il vostro valore non è deciso dai giudizi di chi vi ferisce. Studiate, credete in voi stessi e trasformate il dolore in forza. Un giorno sarete voi a scrivere la vostra storia”.

Una laurea che non rappresenta soltanto un titolo accademico, ma il simbolo di una vita spesa per la ricerca, per i diritti e per gli altri. Perché il successo più grande non è arrivare in cima da soli, ma tendere la mano a chi sta ancora cercando la forza di rialzarsi