Ladri si intrufolano di notte nella sua casa, derubato nel sonno un anziano sacerdote

Trepuzzi (Lecce) – Si sono intrufolati, di notte, all’interno della sua abitazione, derubandolo. Solo stamattina, al risveglio, lui si è reso conto del furto subito e ha dato l’allarme.

Vittima di ignoti malviventi un anziano parroco di Trepuzzi, al quale sono stati sottratti denaro contante per diverse centinaia di euro, il telefonino e le chiavi dell’auto.

Pare che, approfittando del sonno del sacerdote ed evitando di fare rumore, i ladri abbiano forzato una porta sul retro dell’abitazione, nel centro storico del comune Nord-salentino.

E solo in mattinata il religioso ha dato l’allarme, avvisando parenti e vicini, parenti e poi i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del furto

Un aiuto in questa direzione potrebbe arrivare da qualche dettaglio nelle immagini riprese la notte scorsa da alcune telecamere di videosorveglianza, installate nelle vicinanze dell’abitazione del sacerdote.