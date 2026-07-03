Us Lecce, Organigramma Area Tecnica

La composizione dell’organigramma dell’Area Tecnica della Prima Squadra e del Settore Giovanile.
– Responsabile Area Tecnica: Stefano Trinchera
– Capo Scouting Prima Squadra e Primavera: Fabio Piluso
– Coordinatore Tecnico Primavera: Giovanni De Toma
– Responsabile Settore Giovanile: Francesco Lillo
– Coordinatore Tecnico Settore Giovanile: Andrea D’Amblè
– Coordinatore Area Fisica Settore Giovanile: Carmelo Bardicchia
– Capo Scouting Settore Giovanile: Primo Maragliulo
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