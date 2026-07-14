“Più strass meno stress”: al Cantiere Hambirreria di Lecce una serata tra creatività, musica e artigianato indipendente

LECCE – Venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 18.30, la terrazza del Cantiere Hambirreria si trasformerà in un vivace rooftop market dedicato alla creatività, all’artigianato e alla voglia di stare insieme. Il titolo dell’evento, “Più strass meno stress”, racconta già lo spirito della serata: un invito a rallentare, lasciarsi ispirare e vivere un’esperienza leggera, colorata e ricca di incontri.
Per tutta la serata, la musica accompagnerà il pubblico con le selezioni di Cristian Carpentieri e del duo The Covellas, formato da Emma Covella e Sofia Covella, pronte a creare l’atmosfera perfetta per un tramonto all’insegna della condivisione.
Passeggiando sul rooftop sarà possibile scoprire un’ampia varietà di espositori e creativi: collezioni di vinili, creazioni handmade, lavori all’uncinetto e in macramè, oggetti realizzati con materiali di recupero, abbigliamento vintage e second hand, piante coltivate con tecniche innovative, saponi artigianali, gioielli energetici, smudge, acque sciamaniche, creazioni in cuoio e legno, bijoux e tante altre produzioni indipendenti.
Tra gli appuntamenti più curiosi della serata ci sarà l’incontro con Carla Èandataalmare, in arte Madame Amarena, che accompagnerà i visitatori attraverso la lettura dei tarocchi con un approccio originale e poetico: “Non predice il futuro, ma illumina il presente. Proprio come gli strass.”
“On the rooftop si aggiustano sogni, pensieri e giornate storte” è il messaggio che accompagna questa iniziativa, nata per offrire uno spazio di incontro tra artisti, artigiani, collezionisti e appassionati, valorizzando il talento locale in un contesto informale e suggestivo.
L’ingresso è libero.
Appuntamento venerdì 17 luglio, dalle ore 18.30, sulla terrazza del Cantiere Hambirreria di Lecce.
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