Enzo Petrachi & The folk trio di scena a Trepuzzi

TREPUZZI (Lecce) – Sarà una serata all’insegna delle tradizioni più autentiche della terra d’Otranto quella in programma venerdì 26 giugno al Gekò Park Bistrot di Trepuzzi, che ospiterà il concerto di Enzo Petrachi & The Folk Trio, una delle espressioni più rappresentative del folk leccese contemporaneo. Figlio del compianto Bruno Petrachi, universalmente riconosciuto come il “Re del Folk” leccese, Enzo ha raccolto e custodito un patrimonio musicale che affonda le proprie radici nella storia, nella cultura e nelle tradizioni popolari del territorio. Nel corso degli anni ha saputo dare continuità a questa importante eredità artistica, costruendo un percorso personale capace di mantenere vivo il legame con la tradizione e, allo stesso tempo, di parlare a pubblici di tutte le generazioni. Accompagnato dal suo Folk Trio, Petrachi proporrà un repertorio che attraversa alcuni dei brani più amati della tradizione leccese, tra racconti di vita quotidiana, storie d’amore, lavoro, festa e convivialità. Un viaggio musicale che restituisce l’anima più genuina del territorio attraverso melodie, parole e sonorità che da decenni fanno parte dell’identità culturale del Salento. Ogni concerto di Enzo Petrachi rappresenta un momento di incontro e condivisione, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza che va oltre la semplice esibizione musicale, trasformandosi in un racconto collettivo fatto di memoria, appartenenza e passione per le proprie radici. L’appuntamento si inserisce nella programmazione estiva del Gekò Park Bistrot, location immersa nel verde che si conferma punto di riferimento per la musica dal vivo e gli eventi culturali del territorio. Una serata da vivere sotto le stelle tra buona musica, convivialità e il fascino senza tempo del folk leccese. Ingresso libero