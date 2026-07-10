Sicurezza, Stefanazzi: la Lega premia gli amici. Liguria rimpolpata e Puglia lasciata senza rinforzi

“Settanta nuovi agenti di polizia in Liguria. Un rinforzo consistente, annunciato in anticipo rispetto all’ufficializzazione del piano di potenziamento degli organici del Ministero dell’Interno. Peccato che, quando si tratta della Puglia, gli stessi esponenti del Governo sembrano improvvisamente dimenticarsi che esistiamo.”

Così Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico, commenta la notizia della nuova distribuzione di agenti della Polizia di Stato annunciata dal Ministero dell’Interno, che assegna alla Liguria 70 nuove unità (34 a Genova, 13 a Savona, 9 ad Alassio, 7 a La Spezia e 7 a Imperia).

“È l’ennesima dimostrazione di come questo Governo, e la Lega in particolare, gestiscano la sicurezza pubblica non secondo criteri oggettivi di necessità del territorio, ma secondo la convenienza politica del momento. Si premiano le Regioni amiche, quelle governate da amministrazioni di centrodestra, mentre territori come la Puglia – attraversati da fenomeni criminali sempre più preoccupanti, dalla criminalità organizzata che si diffonde in tutto il territorio regionale – restano drammaticamente sotto organico.”

“La sicurezza dei cittadini non può dipendere dal colore politico di chi amministra una Regione. Chiediamo al Ministro Piantedosi di rendere pubblici, Regione per Regione, i criteri con cui vengono distribuiti gli organici delle forze dell’ordine, e di spiegare ai 4 milioni di pugliesi perché la loro sicurezza valga meno di quella di altri territori.”