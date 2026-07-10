Supersano racconta il sud:il 24 e 25 luglio torna “Vicoli Vivi”, il 17 il prologo della VI edizione

SUPERSANO (Lecce) – Raccontare il Sud attraverso un viaggio sensoriale tra i suoi saperi e sapori e quei “fili invisibili”, fatti di piccoli gesti quotidiani, che legano le comunità locali dando un senso al vivere qui, nel Salento. E’ questo il significato più profondo della rassegna “Vicoli Vivi – Da qualche parte al Sud”, in programma 24 e 25 luglio a Supersano, con un prologo il 17 luglio prossimo.

Palazzo Adorno ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione della manifestazione ideata e curata dalla Pro Loco di Supersano Aps, in sinergia con il Comune di Supersano e realizzata con il patrocinio di Provincia di Lecce, Confartigianato – Ancos e con il contributo di Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

“Vicoli Vivi è la dimostrazione di come il volontariato e l’associazionismo rappresentino una risorsa concreta per i nostri territori. Non solo perché organizzano eventi, ma perché costruiscono comunità, custodiscono identità, mettono in rete persone e competenze e contribuiscono a rendere i nostri paesi più attrattivi. Come Provincia stiamo lavorando proprio in questa direzione: rafforzare il rapporto con i Comuni e con il mondo dell’associazionismo, creare occasioni di collaborazione, sostenere percorsi che valorizzino le energie presenti sul territorio e favorire una progettazione condivisa. È un modo diverso di intendere il ruolo delle istituzioni: non sostituirsi a chi opera nelle comunità, ma creare le condizioni perché quelle esperienze possano crescere”, afferma il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, intervenuto con il sindaco di Supersano Bruno Corrado e Luca Cafiero, Antonio Licci, Roberto Fersino e Chiara Rimo, rispettivamente presidente e consiglieri della Pro Loco di Supersano.

“Manifestazioni come Vicoli Vivi dimostrano che cultura, artigianato, tradizioni ed enogastronomia possono diventare strumenti di sviluppo quando sono il risultato di una comunità che partecipa. Per questo la Provincia continuerà a essere al fianco delle associazioni e delle amministrazioni locali, perché è anche attraverso queste esperienze che si rafforza la qualità della vita dei nostri territori e la loro capacità di guardare al futuro”, conclude il presidente Tarantino.

“Vicoli Vivi” trasformerà il centro storico di Supersano in un percorso diffuso attraverso vie e piazze, tra degustazioni guidate di vini Doc, prodotti Dop, Pat e biologici, esposizioni di artigianato locale, narrazioni identitarie e musica dal vivo.

L’edizione 2026 è dedicata al tema “Da qualche parte al Sud”, nella consapevolezza che il Sud non rappresenta solo un luogo geografico, ma un modo di sentire, appartenere e vivere capace di generare comunità, visione e nuove prospettive.

Venerdì 17 luglio, la rassegna sarà inaugurata con una serata dedicata al dialogo, alle idee e alle visioni, intitolata “Il Prologo”, che si svolgerà a Palazzo Ferilli, un luogo d’incontro dove amministratori, imprenditori, professionisti e protagonisti della cultura condivideranno esperienze e prospettive.