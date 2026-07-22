La ricetta del giorno: Orecchiette ai broccoli

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE:
350 gr di orecchiette
1 broccolo fresco
150 gr di formaggio fresco spalmabile
70 ml di latte
Sale
Pepe
Olio evo
PROCEDIMENTO:
Pulire il cavolfiore tagliandolo a pezzi;
Mettere il broccolo in una pentola con acqua salata e aspettare che giunga a bollore;
Aggiungere la pasta;
Scolare al dente;
A parte sciogliere il formaggio e amalgamare col latte fino ad ottenere una crema;
Unire la crema così ottenuta alla pasta e mantecare in una padella;
Condire con olio e pepe e servire
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