Una culla per la vita nel ricordo del piccolo Giovanni

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SCORRANO (Lecce) – Un gesto che unisce memoria, solidarietà e speranza si è compiuto questa mattina presso l’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Scorrano, dove Cuore e Mani Aperte OdV e ConTatto Onlus hanno donato una culletta termica da trasporto, destinata ad arricchire la dotazione tecnologica del reparto.

La nuova culla rappresenta uno strumento di elevato valore assistenziale, pensato per garantire ai neonati un ambiente sicuro e adeguato alle loro esigenze cliniche, offrendo al personale sanitario un supporto prezioso nell’attività quotidiana di cura. Un investimento concreto che contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza ai più piccoli e ad accompagnare con sempre maggiore efficacia il delicato lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari.

Alla consegna erano presenti il direttore sanitario di presidio, dott. Carlo Leo; quello uscente, il dottore Osvaldo Maiorano; il direttore uscente dell’UOC, dott. Carmelo Perrone e la facente funzioni, dottoressa Roberta Inguscio, il personale di reparto e i volontari delle due realtà associative.

La cerimonia ha assunto un significato ancora più profondo perché si è svolta nel giorno dell’anniversario della scomparsa del piccolo Giovanni Negro, venuto a mancare il 13 luglio 2018, all’età di soli quattro anni, a causa di una malattia oncologica.

Anche nel suo ricordo opera ConTatto Onlus, di cui fa parte il papà Antonio Negro, che insieme a Cuore e Mani Aperte OdV, ha scelto di trasformare il dolore in un gesto concreto di amore verso tanti bambini e le loro famiglie.

La donazione testimonia come anche le esperienze più difficili possano diventare generatrici di speranza, traducendosi in un aiuto reale per chi oggi affronta i primi, delicatissimi giorni di vita.

Durante la cerimonia è stato sottolineato il valore della collaborazione tra il Terzo Settore e la sanità pubblica, una sinergia che negli anni ha consentito di migliorare l’accoglienza, l’umanizzazione e la qualità delle cure attraverso numerose donazioni di attrezzature sanitarie e progetti dedicati ai pazienti.

«Ogni bambino che verrà accolto in questa culla rappresenterà il segno più bello di come l’amore possa continuare a generare vita anche oltre il dolore.» – sono queste le parole usate da Don Gianni Mattia, fondatore e presidente di Cuore e mani aperte OdV – «Giovanni continuerà a vivere nel sorriso dei neonati che ne beneficeranno e nella serenità delle loro famiglie. È questa la forza straordinaria della solidarietà: trasformare una ferita in speranza per gli altri. I nostri piccoli che ci osservano dal cielo ci guidano e sostengono soprattutto in quelle giornate nelle quali la loro assenza tende a cancellare il senso di ogni nostro respiro e quando la disperazione offusca il nostro cuore, loro ci mandano un segnale. Alle volte è il suono improvviso di una campana in lontananza, un soffio di vento che ci scompiglia i pensieri, una farfalla che si posa su di noi o la storia di un altro bambino che non può lasciarci indifferenti; ed è così che i nostri bambini ci prendono per mano accompagnandoci verso il senso più vero della vita: l’amore. L’amore sarà sempre quel bacio posato sulla loro fronte prima di dormire e nei loro occhi aperti sull’infinito la vita ricama storie di coraggio e speranza. Che ogni singolo giorno possa portare con sé l’alba della vita che rinasce e i nostri piccoli avranno lasciato la loro impronta sul nostro cuore e in questa vita».

Cuore e Mani Aperte OdV e ConTatto Onlus hanno espresso un sentito ringraziamento alla Direzione Strategica della ASL Lecce, alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Scorrano, alla Direzione dell’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia e a tutti gli operatori sanitari che, ogni giorno, mettono competenza, professionalità e umanità al servizio dei bambini e delle loro famiglie.

«Oggi, come membro dell’associazione ConTatto Onlus, ho l’onore di consegnare questa culla termica, uno strumento che rappresenta molto più di una semplice apparecchiatura sanitaria. Essa è il simbolo della nostra missione: essere vicini a chi è più fragile e contribuire, con gesti concreti, a tutelare la vita e la salute dei bambini» – ha così esordito Antonio Negro – «Ma oggi sono qui anche come come padre di Giovanni. La perdita di un figlio è un dolore che non si supera mai. Si impara, però, a trasformarlo. Io, con mia moglie Barbara e la nostra famiglia abbiamo scelto di farlo attraverso l’amore verso gli altri, perché siamo convinti che il modo più autentico per dare un senso al dolore sia continuare a donare speranza, vicinanza e attenzione a chi ne ha bisogno. Questa culla nasce anche da questa convinzione: ogni bambino che potrà beneficiarne rappresenterà una piccola vittoria della vita, della solidarietà e dell’amore sul dolore. Il nostro auspicio è che questo dono possa contribuire ad assicurare cure sempre migliori ai neonati e offrire serenità alle loro famiglie nei momenti più delicati. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione e rinnovo l’impegno di ConTatto Onlus a continuare a operare con responsabilità, passione e spirito di servizio, perché crediamo che ogni gesto di solidarietà, anche il più semplice, possa fare la differenza nella vita di qualcuno».

La donazione conferma ancora una volta come la collaborazione tra istituzioni e volontariato possa tradursi in interventi concreti capaci di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, mettendo sempre al centro la persona e, in questo caso, la vita che nasce.

Con queste parole ha chiuso la cerimonia il direttore responsabile uscente della UOC di Pediatria e Neonatologia, dott. Carmelo Perrone: «Prendersi cura della salute dei nostri bambini con la cultura del sorriso e dell’accoglienza è sempre stato l’obiettivo dell’attività assistenziale di tutto il personale dell’UOC di Pediatria e Neonatologia del PO di Scorrano. La donazione della Culletta Termica da trasporto da parte dell’Associazione Cuore e Mani aperte e ConTatto Onlus, nell’anniversario della perdita del piccolo angelo Giovanni Negro, ci impegna a lavorare per migliorare la qualità globale della assistenza pediatrica. Grazie alle Associazioni per tutto quello che fanno per rendere il Salento un luogo di cura e di amore solidale per i bambini, grazie alla Direzione Generale ASL Lecce e Direzione Sanitaria e Amministrativa del PO di Scorrano e grazie a tutto il personale della UOC di Pediatria e Neonatologia di Scorrano per la dolcezza, la gentilezza e la professionalità che guidano il nostro operato a favore del benessere dei bambini salentini».

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV è stata fondata nel 2001 e non si è mai discostata dall’amore verso l’altro. Lo spirito di carità cristiana gli ha permesso di riscoprire nel più fragile l’amore più grande. Uno sguardo sempre attento e gentile rivolto con particolare attenzione e sensibilità alle esigenze di natura socio-sanitaria. Negli ultimi anni si è soffermata con attenzione ad esplorare il concetto della cura che passa anche attraverso l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri. In questo ambito si inseriscono numerose iniziative: dalla Bimbulanza allo Spazio Benessere, da una Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti a CasAmore per accogliere i genitori dei ricoverati salentini presso il Bambin Gesù di Roma al Game Shuttle itinerante e a diverse umanizzazioni pittoriche di risonanze magnetiche, tac e intere unità operative pediatriche.

ConTatto Onlus è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, fondata nel 2017, che opera per promuovere la solidarietà sociale attraverso iniziative di carattere sanitario, culturale, sociale e umanitario.

L’associazione rivolge la propria attività principalmente a favore dei bambini e delle loro famiglie, sostenendo progetti finalizzati al benessere, alla tutela della salute e all’inclusione sociale dei più piccoli. Fin dalla sua costituzione, collabora attivamente con l’Associazione Cuore a Mani Aperte di Don Gianni Mattia, condividendone i valori e l’impegno nella realizzazione di iniziative solidali a beneficio della comunità. Attraverso il lavoro dei volontari e il sostegno di cittadini, enti e istituzioni, ConTatto Onlus promuove una cultura della solidarietà, dell’accoglienza e della responsabilità sociale, contribuendo concretamente al miglioramento della qualità della vita delle persone più fragili.