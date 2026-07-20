Martedì 21 luglio Ugo Barbàra presenta La mala notte da Tagliatelle – Stazione Ninfeo

LECCE – Una famiglia, un impero e una città che continua a ballare mentre tutto sta per crollare. Martedì 21 luglio alle 19:00 (ingresso libero – info conversazionisulfuturo.it – 3394313397), sulla terrazza di Tagliatelle – Stazione Ninfeo a Lecce, il festival diffuso Nel frattempo – Conversazioni sul futuro ospita Ugo Barbàra per la presentazione di La mala notte, nuovo romanzo pubblicato da Rizzoli. Dopo I Malarazza e Malastrada, lo scrittore, giornalista e autore di sceneggiature e progetti per il cinema e la televisione torna con il terzo capitolo della saga dei Montalto-Scudera. Una storia familiare che attraversa generazioni, continenti e grandi trasformazioni storiche, dalle campagne della Sicilia a New York, fino alla Cuba degli anni Cinquanta. La serata proseguirà alle 20:30 (ingresso con contributo di 3 euro riservato alle socie e ai soci) con Michele Cortese canta e racconta Lucio Battisti, concerto intimo tra canzoni, ricordi, emozioni e storie capaci di continuare a parlare al presente. Dopo la tappa leccese, Ugo Barbàra sarà mercoledì 22 luglio alle 21:00 a Insolita Comune, in via De Michele 9 a Nardò, in dialogo con Francesca Venturi nell’ambito della quarta edizione della rassegna letteraria diretta da Mirella Borgocroce. Giovedì 23 luglio alle 20:30 il minitour si concluderà alla Farmacia Letteraria Corte Grande, in via Assunta 31 a Martano, con un incontro condotto da Annarita Carati.

IL LIBRO

L’Avana, nel 1957, è una città sospesa sull’orlo del baratro. Mentre l’alta società cubana continua a ballare sotto le luci del Gran Atlántico, dalle foreste della Sierra Maestra si alza il fumo della rivoluzione castrista e il regime di Batista comincia a mostrare le prime crepe. In questo scenario si muove la famiglia Montalto-Scudera, che da generazioni costruisce e ricostruisce il proprio impero trasformando ogni sfida imprenditoriale in una questione di sangue. Dalle campagne assolate della Sicilia alla conquista di New York, fino all’approdo a Cuba, la dinastia ha attraversato continenti e cambiamenti storici senza mai rinunciare al potere. Gaetano Scudera è il re indiscusso di questo paradiso artificiale. Arrivato sull’isola anni prima, ha costruito un dominio fatto di alberghi di lusso e casinò, stringendo alleanze con la mafia americana e con il regime. Ma mentre il mondo intorno a lui comincia a crollare, il pericolo più grande si nasconde dentro la sua stessa casa. All’ombra del potere paterno, i figli custodiscono segreti inconfessabili: c’è chi prova a fuggire da un cognome diventato una condanna e chi si lascia sedurre dal richiamo della sovversione, scivolando in una doppia vita sempre più pericolosa. Quando la musica si ferma e le strade dell’Avana si infiammano, la famiglia Scudera dovrà decidere quanto è disposta a sacrificare per non perdere tutto. Con un ritmo serrato, La mala notte è una storia di ambizione, violenza, cadute e redenzione, nella quale i legami familiari possono trasformarsi nella più crudele delle condanne.

L’AUTORE

Ugo Barbàra (1969) è scrittore, giornalista. Ha esordito nel 1999 con Desidero informarla che le abbiamo trovato un cuore, seguito da La notte dei sospetti. Tra i suoi romanzi figurano In terra consacrata (Piemme, 2009), candidato al Premio Strega, Le mani sugli occhi (Piemme, 2011) e Il corruttore, finalisti al Premio Scerbanenco, e Due madri, pubblicato da Frassinelli. Per Rizzoli ha dato vita alla saga dei Montalto-Scudera con I Malarazza (2023), Malastrada (2024) e La mala notte (2026). È autore di sceneggiature e progetti per il cinema e la televisione, tra cui il film Gli angeli di Borsellino e la serie di documentari I Giganti per Rai 1. Dopo gli esordi come cronista giudiziario negli anni di Tangentopoli, è stato corrispondente dalla Sicilia, si è occupato a lungo di politica estera ed è diventato caporedattore dell’Agenzia Giornalistica Italia – AGI. Ha inoltre insegnato scrittura creativa nelle università La Sapienza e Roma Tre.

NEL FRATTEMPO

Organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con Coolclub e altri partner pubblici e privati, Nel Frattempo anticipa la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro in programma dal 14 al 18 ottobre a Lecce. Il festival diffuso propone durante l’anno un ricco calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali. Mercoledì 22 luglio alle 21:00 (ingresso libero), nel Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce, in collaborazione con Accademia della Carità, Polo BiblioMuseale di Lecce, Biblioteca Bernardini e Libreria Liberrima, Carlo Bonini e Franco Gabrielli illustreranno Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, pubblicato da Feltrinelli. Sabato 25 luglio alle 20:00 (ingresso libero) nell’Ortale dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce nell’ambito del festival internazionale Teatro dei Luoghi, la scrittrice iraniana, ingegnera e attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour presenterà La casa dimentica (Garzanti). In dialogo con l’autrice ci saranno Gabriella Morelli, direttrice di Conversazioni sul futuro, Katia Lotteria, presidente Casa delle donne di Lecce, e l’attivista Alessandra Caiulo.