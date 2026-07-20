Il 17enne colpito in discoteca sta bene ed è stato dimesso

Si sono rivelate meno gravi di quanto si era appreso inizialmente le condizioni del 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento, che sarebbe stato aggredito sabato notte all’esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo una lite. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane uscendo dalla discoteca avrebbe raggiunto prima i vigilantes e poi la postazione di primo soccorso che si trova all’esterno, lamentando di avere un dolore al fianco dopo essere stato colpito mentre ballava. Si sarebbe allontanato perché le sue condizioni non destavano preoccupazione e il personale sanitario gli ha raccomandato in caso di dolori, l’indomani di andare al pronto soccorso e sporgere denuncia.

Poco dopo però, il 17enne avrebbe con altre persone lamentato di sentirsi male e di essere stato colpito con violenza e volontariamente da qualcuno mentre ballava. Ha quindi chiesto di essere portato dal 118 in ospedale dove, dopo che i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, è stato dimesso. Sull’accaduto indagano i carabinieri che visioneranno i filmati della videosorveglianza per ricostruire la vicenda.