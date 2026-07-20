Angioma scambiato per tumore, donna muore a 58 anni: Tribunale dispone maxi risarcimento per i familiari

GUAGNANO/NARDO‘ (Lecce) – Un angioma benigno scambiato per un tumore. Una diagnosi medica sballata. L’odissea, i cicli di chemioterapia per tre anni e la sofferenza sopraggiunta per una leucemia causata proprio da una terapia così invasiva. Per il decesso di una 58enne di Guagnano, il tribunale civile di Lecce, dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, ha disposto un maxi risarcimento in favore dei familiari della donna quantificato in un milione e 300.000 mila euro.

Una lunga e triste vicenda giudiziaria si è chiusa a distanza di anni. Prima, in sede penale, con la condanna di un oncologo e poi in un’aula del tribunale civile. Alla donna venne diagnosticato un cancro al fegato nel 2004. Il tumore però non esisteva. Era un angioma benigno di 18 centimetri. Da qui le cure e l’insorgenza di una grave forma di leucemia. L’errata diagnosi arrivò solo nel 2007. A distanza di anni. Ben tre da quando la donna aveva iniziato i pesanti cicli di chemioterapia. E quando – nel giugno del 2008 – raggiunse il policlinico “San Matteo” di Pavia, la diagnosi fu quella di una grave forma di leucemia: “Sindrome mielodisplastica tipo anemia refrattaria con eccesso di Blasti”.

La donna, nella vita di tutti i giorni una casalinga, venne sottoposta al trapianto del midollo ma non ci fu più nulla da fare. Sopraggiunsero complicanze ai polmoni e scompensi cardiaci che portarono al decesso il 4 febbraio del 2009. Da qui le accuse, il processo penale e l’avvio di una richiesta risarcitoria avanzata dai familiari della donna, assistiti dagli avvocati Stefano Prontera, Rocco Vincenti, Silvia De Cicco e Gian Maria Iasi.

In particolare, è emerso durante il processo che il medico, poi condannato, avrebbe somministrato, con colpa grave, una terapia farmacologia del tutto errata, prescrivendo un trattamento chemioterapico con mitoxantrone protrattosi per 33 mesi, per un totale di 57 somministrazioni, da agosto 2004 all’aprile 2007, causando l’insorgenza di una leucemia mieloide acuta scarsamente differenziata che ha provocato il decesso, il 4 febbraio 2009. Lo stesso medico legale Roberto Vaglio, in sede di ascolto durante l’istruttoria, ammise che i suoi colleghi avevano sbagliato diagnosi facendo intuire che l’errore si poteva evitare. Una catena di errori a monte del percorso clinico della vittima.

La giudice Caterina Stasi ha così sancito la responsabilità solidale tra l’Asl e il professionista, condannandoli a risarcire il danno biologico e morale subito in proprio dai familiari e quello trasmesso “iure hereditatis” dalla vittima, chiudendo dal punto civilistico una vicenda estremamente dolorosa.

Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Francesco Centonze per l’Azienda sanitaria locale di Lecce, Giuseppe Bonsegna per il medico e Domenico Lenzi per la compagnia assicurativa.