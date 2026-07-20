Reflui scaricati in mare attraverso un foro nel cemento: sequestrata area di un cantiere navale

OTRANTO (Lecce) – Avrebbe scaricato i reflui delle lavorazioni direttamente in mare attraverso un foro realizzato nel piazzale del cantiere, eludendo ogni sistema di raccolta e trattamento. È la principale contestazione emersa dall’attività della Guardia di finanza in un porto turistico del territorio di Otranto.

L’intervento, eseguito dai militari della Sezione Operativa Navale di Otranto con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ha interessato una società che gestisce un cantiere navale, un’officina meccanica e alcuni pontili per l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto.

Al termine delle verifiche è stata posta sotto sequestro un’area demaniale marittima di circa 60 metri quadrati, destinata alle operazioni di carenaggio. Secondo gli accertamenti, i lavori venivano svolti senza gli impianti necessari per contenere le polveri e recuperare le acque meteoriche di prima pioggia. I finanzieri hanno inoltre individuato un foro nel calcestruzzo, ritenuto un by-pass abusivo utilizzato per convogliare i reflui direttamente nello specchio d’acqua antistante, con il rischio di contaminare l’ambiente marino.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Dipartimento Ambientale Provinciale di Arpa Puglia, che hanno effettuato campionamenti dei sedimenti del fondale per verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti.

Le successive verifiche avrebbero inoltre evidenziato la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, l’assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la realizzazione di opere edilizie senza i necessari titoli e pareri paesaggistici.

Per questi motivi il legale rappresentante della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce con le ipotesi di gestione illecita di rifiuti, scarico non autorizzato di reflui industriali e abusivismo edilizio.