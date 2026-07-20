Ancora un pestaggio nel Salento: 16enne grave in ospedale, indagano i carabinieri

MAGLIANO (Lecce) – È giallo sul violento pestaggio costato il ricovero in prognosi riservata a un ragazzo di 16 anni. L’episodio si è verificato nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, dove i carabinieri sono al lavoro per fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili.

Il giovane è arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Copertino, accompagnato dal padre, imprenditore locale titolare di una fabbrica nella zona industriale del paese. I medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico e lesioni a un occhio. Le sue condizioni restano serie.

Le indagini procedono in più direzioni. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti del sedicenne, ascoltando persone informate sui fatti e approfondendo le sue frequentazioni per comprendere dove e perché sia maturata la brutale aggressione.

Il pestaggio di Magliano segue di appena 24 ore un altro grave episodio di violenza avvenuto a Gallipoli. In quel caso un 17enne originario del Potentino era rimasto ferito durante una rissa iniziata all’interno di una discoteca e proseguita all’esterno. Colpito all’addome, alla nuca e alla testa, anche con un tirapugni, era stato trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sono poi risultate meno gravi del previsto, mentre la polizia continua a indagare per identificare i responsabili.