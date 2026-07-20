Notte di incendi nel Salento: due auto in fiamme in poche ore

SALENTO – Due incendi di autovetture in poche ore hanno impegnato i vigili del fuoco tra Surbo e Leverano. I due episodi, avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, sono ora al vaglio dei carabinieri, mentre restano da accertare le cause che hanno innescato i roghi.

Il primo intervento è scattato alle 00.27 in via Fratelli Trio, a Surbo, dove una Ford Fiesta parcheggiata sulla pubblica via è stata interessata da un incendio che ha causato danni parziali al veicolo.

Poco prima dell’alba, alle 5.07, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Veglie è intervenuta in Strada Vicinale Santa Croce, a Leverano, per l’incendio di una Fiat Croma. Le fiamme in questo caso hanno completamente distrutto l’autovettura.

In entrambi gli episodi i pompieri hanno spento gli incendi, messo in sicurezza le aree interessate ed evitato che il fuoco si propagasse ad altri veicoli o alle strutture vicine.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle competenti stazioni, che hanno avviato gli accertamenti. Le cause dei due incendi sono al vaglio degli investigatori.