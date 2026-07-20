Il museo dei selfie e delle illusioni 3d festeggia 10 anni con una mostra completamente rinnovata, nuove installazioni e ingresso speciale

Maglie: Dieci anni di creatività, arte e divertimento. Il Museo dei Selfie e delle Illusioni 3D di Maglie, ideato e realizzato dall’artista salentina Tina Marzo, celebra nel 2026 il suo decimo anniversario con un’edizione speciale, completamente rinnovata e ricca di nuove installazioni pensate per stupire visitatori di tutte le età.

Nato come museo interattivo dedicato agli amanti della fotografia e delle esperienze originali, negli anni il percorso si è trasformato in una meta apprezzata anche dalle famiglie, grazie ad ambienti colorati, scenografie sorprendenti e installazioni capaci di stimolare fantasia, curiosità e meraviglia.

Per celebrare questo importante traguardo, il museo ha deciso di fare un regalo ai visitatori: per tutta la stagione il biglietto intero, anziché 12 euro, costerà soltanto 8 euro, mentre il biglietto ridotto sarà disponibile a 6 euro.

Un percorso di 900 metri quadrati con oltre 30 installazioni accompagnerà i visitatori in un viaggio tra illusioni ottiche, scenografie tridimensionali e ambienti immersivi.

Ogni installazione è studiata per realizzare fotografie spettacolari, con uno staff sempre presente per aiutare i visitatori a ottenere lo scatto perfetto.E se vi ritrovaste intrappolati in un gigantesco bicchiere durante un picnic? Oppure diventaste il giocattolo di una bambina sulla spiaggia? O ancora, camminaste sospesi nel vuoto sfidando la gravità, oppure vi trovaste in una stanza gigante, sentendovi piccoli come nel mondo di Alice? Questo è solo un assaggio delle tante illusioni e sorprese che vi attendono.

Tra le novità più attese dell’edizione 2026 spicca la Piscina di Barbie e Ken, una spettacolare installazione composta da 100.000 palline colorate, destinata a diventare una delle attrazioni simbolo del decennale.In questi dieci anni il Museo dei Selfie è diventato un punto di riferimento per migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, affermandosi come una delle esperienze più originali e coinvolgenti del Salento. Questo e molto altro vi aspettano al Museo dei Selfie e delle Illusioni 3D: un luogo dove la fantasia prende vita e ogni fotografia si trasforma in un ricordo indimenticabile.