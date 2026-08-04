Soggetti pericolosi, il Questore di Lecce emette quattro misure di prevenzione

Salento – Nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità e della tutela della sicurezza pubblica svolta dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecce, il Questore Giampietro Lionetti ha emesso quattro misure di prevenzione personali a seguito delle istruttorie svolte dalla Divisione Anticrimine.

Un avviso orale, proposto dalla Compagnia dei Carabinieri di Maglie, è stato notificato a un 38enne di Palmariggi ritenuto socialmente pericoloso alla luce dei numerosi precedenti per ricettazione in concorso, detenzione illecita di stupefacenti, detenzione illegale di armi ed evasione. L’uomo, solito frequentare soggetti con pregiudizi penali e già segnalato per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, è stato inoltre destinatario del divieto, per la durata di 3 anni, di possedere o utilizzare armi di qualsiasi tipo, compresi strumenti e giocattoli in grado di nebulizzare sostanze irritanti.

Un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Otranto per due anni è stato disposto nei confronti di un giovane di 22 anni residente a Foggia. Il provvedimento scaturisce da un’indagine del Commissariato di Otranto, condotta anche tramite l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, che ha permesso di identificare il giovane quale autore, insieme a dei complici, di un furto aggravato commesso nell’agosto dello scorso anno all’interno di un supermercato locale, da cui si era allontanato dopo aver occultato della merce negli indumenti e rifiutato di pagarla alle casse.

Un secondo foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Gallipoli per 3 anni, ha interessato un 22enne leccese denunciato in stato di libertà dal Commissariato di Gallipoli per lesioni personali aggravate e minacce gravi. Il giovane, identificato grazie alle immagini di videosorveglianza di una discoteca gallipolina a seguito dell’intervento degli agenti il mese scorso, si era reso responsabile, insieme ad altri soggetti, dell’aggressione verbale e fisica ai danni di alcuni turisti, provocando a un minorenne lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Infine, un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) della durata di un anno e sei mesi è stato emesso nei confronti di un 22enne residente ad Ercolano, denunciato dal Commissariato di Gallipoli per furto con strappo. Il giovane è stato bloccato all’interno di un locale da ballo dopo aver strappato una catenina dal collo di un avventore e costretto a restituire la refurtiva, prima di essere sottoposto a tutti agli accertamenti dai poliziotti delle Volanti intervenute sul posto. La misura applicata gli impedirà di accedere e stazionare nei locali pubblici, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle discoteche di tutto il territorio del comune di Gallipoli.