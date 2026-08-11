Al via il Sinergia Summer Fest a Specchia Gallone

Sinergia Summer Fest: la musica come ponte di dialogo, condivisione e promozione del territorio il 19 agosto a Specchia Gallone.

Mercoledì 19 agosto il Parco Sant’Anna di Specchia Gallone ospiterà il Sinergia Summer Fest, appuntamento estivo promosso dall’associazione Sinergia Salentina. Guida della serata sarà lo slogan “Note e radici che uniscono”: un messaggio chiaro che mette al centro la musica come strumento privilegiato per favorire il dialogo, la vicinanza e l’incontro tra le persone.

Questa prima edizione del festival sarà interamente incentrata sulle coinvolgenti ed eclettiche sonorità della musica reggae, un genere capace di trasmettere energia positiva, aggregare e far ballare pubblico di ogni età.

Headliner del festival direttamente da Roma saranno gli Inna Cantina, che porteranno sul palco tutta l’energia e le vibrazioni della capitale, affiancati dal backed Kosanostra Sound. Ricca la line-up che vedrà alternarsi sul palco Bindolo, Mattune, Faya Free Sound, Corro – Japole e Larryds. Ad arricchire lo show la coinvolgente energia di PTK al microfono.

Per accogliere al meglio visitatori, turisti e residenti, durante la manifestazione sarà allestita un’ area Food & Drink

L’ evento è patrocinato dalla Provincia di Lecce e realizzato in collaborazione con il Comune di Minervino di Lecce e con le realtà associative del territorio — tra cui il Gruppo Fratres di Specchia Gallone, l’Associazione Sant’Anna, Ri_Generazione Minervino e Meridie.aps —, rappresentando anche l’occasione per festeggiare il primo anno di attività della libreria e spazio culturale Roots & Reads.

L’ ingresso all’ evento è gratuito. Infoline 3297286894