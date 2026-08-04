Al “Vito Fazzi” il primo intervento di protesi totale di ginocchio con assistenza robotica

LECCE – L’ortopedia della ASL Lecce compie un importante passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica applicata alla chirurgia ortopedica. È stato infatti eseguito con successo nel Vito Fazzi il primo intervento di protesi totale di ginocchio con assistenza robotica.

L’intervento è stato realizzato dall’équipe diretta dal Prof. Giuseppe Rollo – Direttore del Reparto di Ortopedia – composta dai medici Jacopo Conteduca, Luigi Valentino e Igor Rausa, attraverso una tecnologia di ultima generazione che consente di migliorare la precisione dell’atto chirurgico e personalizzare il trattamento in base alle caratteristiche anatomiche di ciascun paziente.

L’assistenza robotica non sostituisce l’esperienza e le competenze dell’équipe operatoria, ma permette di eseguire interventi sempre più precisi, riproducibili e personalizzati.

Durante l’intervento, il sistema robotico assiste il chirurgo nell’esecuzione delle fasi più delicate dell’operazione, consentendo di posizionare la protesi con precisione millimetrica e in modo personalizzato sulle caratteristiche anatomiche del paziente. Questo permette di ottenere un migliore allineamento dell’impianto, una maggiore stabilità del ginocchio e un movimento più naturale dell’articolazione.

Anche il decorso post-operatorio conferma i vantaggi di questo approccio: la paziente è stata mobilizzata e rimessa in piedi già il giorno dopo l’intervento, avviandosi precocemente al percorso riabilitativo.

La chirurgia robotica è indicata nei pazienti affetti da artrosi avanzata del ginocchio, nei quali dolore, limitazione funzionale e deformità articolare rendono necessario l’impianto di una protesi totale.

“Questo intervento rappresenta un importante traguardo per la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini e potenzia l’offerta ortopedica dell’ASL Lecce. È il risultato di un percorso di crescita professionale dell’équipe ortopedica, fondato sulla ricerca e sulla formazione continua. L’obiettivo della Direzione Strategica è continuare a investire in tecnologie avanzate ed efficienza organizzativa, affinché l’innovazione in sanità si traduca in una presa in carico sempre più qualificata con migliori esiti clinici” ha dichiarato la Direttrice sanitaria Maria Nacci.

“L’introduzione della chirurgia robotica per la protesi totale di ginocchio rappresenta un risultato significativo e conferma la volontà dell’ASL Lecce di puntare su elevati standard di chirurgia

protesica. La tecnologia acquista valore quando è accompagnata dalla competenza dei medici e da una profonda attenzione alla qualità e alla sicurezza delle cure. Offrire ai pazienti del trattamenti sempre più avanzati significa migliorare i percorsi assistenziali, ridurre la mobilità passiva e consolidare il ruolo del Fazzi come centro di riferimento per la chirurgia ortopedica” ha dichiarato il Direttore generale Gianluca Capochiani.