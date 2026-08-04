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Al “Vito Fazzi” il primo intervento di protesi totale di ginocchio con assistenza robotica

Eseguito, nei giorni scorsi, nel reparto di Ortopedia del Fazzi il primo intervento, nella ASL Lecce, di protesi totale di ginocchio con assistenza robotica

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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