L’almanacco di oggi 30 agosto

Il Santo del giorno: San Gaudenzio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Falegname lùengu, firràru curtu. Significato: Falegname lungo, fabbro ferraio corto.Il falegname deve prendere le misure per eccesso mentre il fabbro ferraio deve farlo per difetto se non vogliono essere precisi.
– Sono nati in questo giorno
1797 Mary Shelley
1923 Giacomo Rondinella
1972 Cameron Diaz
– Proverbio
Se hai tre nemici, fa pace col primo e tregua col secondo, per poter vincere il terzo
– Accadde oggi
1933 viene fondata l’Air France, la compagnia di bandiera francese
– Scoperte
1902 Charles-Robert Richet scopre l’anafilassi