La ricetta del giorno: Arancini di riso con piselli e funghi

Ingredienti per 15 arancini
500 gr di riso valone nano
4 uova
150 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
100 gr di burro
1 bicchiere di vino bianco
2 bustine di zafferano
200 gr di funghi misti
250 gr di pisellini primavera
300 gr di mozzarella
Pepe
Sale
Olio evo
Olio di semi di garachidi
Procedimento
Lessare il riso in abbondante acqua salata;
Scolare e mantecare con il burro e il Parmigiano Reggiano grattugiato, aggiungere lo zafferano e amalgamare con cura;
In una casseruola versare un filo di olio evo e cuocere i pisellini primavera, salare e pepare;
In una padella versare un filo di olio evo, aggiungere i funghi;
Tirare con il vino bianco, aspettare che sfumi, completare la cottura e unire ai pisellini primavera;
Unire il composto al riso mescolando con cura:
Tagliare grossolanamente la mozzarella;
In una coppa sbattere le uova;
Versare il pangrattato in un piatto piano;
Scaldare l’olio di semi di arachidi in una pentola di ampie dimensioni;
Formare delle palline di riso e al centro di ognuna inserire un pezzo di mozzarella;
Passare nell’uovo e poi nel pangrattato;
Friggere fino a completa doratura;
Servire
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: orecchiette con vongole e ceci
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: risotto alla barbabietola
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Bucatini con filetti di tonno e pomodorini
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Ravioli con ripieno di zucca
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Tagliatelle con calamaretti
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Peperoni cornetti con ripieno al tonno