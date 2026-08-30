La ricetta del giorno: Arancini di riso con piselli e funghi

Ingredienti per 15 arancini

500 gr di riso valone nano

4 uova

150 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

100 gr di burro

1 bicchiere di vino bianco

2 bustine di zafferano

200 gr di funghi misti

250 gr di pisellini primavera

300 gr di mozzarella

Pepe

Sale

Olio evo

Olio di semi di garachidi

Procedimento

Lessare il riso in abbondante acqua salata;

Scolare e mantecare con il burro e il Parmigiano Reggiano grattugiato, aggiungere lo zafferano e amalgamare con cura;

In una casseruola versare un filo di olio evo e cuocere i pisellini primavera, salare e pepare;

In una padella versare un filo di olio evo, aggiungere i funghi;

Tirare con il vino bianco, aspettare che sfumi, completare la cottura e unire ai pisellini primavera;

Unire il composto al riso mescolando con cura:

Tagliare grossolanamente la mozzarella;

In una coppa sbattere le uova;

Versare il pangrattato in un piatto piano;

Scaldare l’olio di semi di arachidi in una pentola di ampie dimensioni;

Formare delle palline di riso e al centro di ognuna inserire un pezzo di mozzarella;

Passare nell’uovo e poi nel pangrattato;

Friggere fino a completa doratura;

Servire