Lite in famiglia, un 29enne resta ferito da un colpo di arma da fuoco, fermato il suocero

Copertino (Lecce) – Un 29enne resta ferito da un colpo di arma da fuoco sparato in famiglia e, dopo l’interrogatorio, il genero, un 62enne di Copertino sarebbe stato sottoposto a fermo

Alla base dell’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ci sarebbe proprio una lite.

In un’abitazione di via Milano, a Copertino, il 29enne è stato ferito all’avambraccio sinistro. A quanto se ne sa, a sparare, attorno alle 14.30, sarebbe stato proprio il 62enne del posto.

Per motivi in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il 62enne avrebbe impugnato l’arma, pare legalmente detenuta, esplodendo un colpo. E il proiettile ha raggiunto il 29enne, all’arto superiore.

Quest’ultimo è stato subito portato al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Copertino e poi trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce, per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Nell’abitazione di via Milano, invece, sono immediatamente andati i carabinieri della Tenenza di Copertino e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli per i rilievi e le indagini. Ma non hanno trovato il 62enne, nel frattempo uscito da casa a bordo di un motociclo. L’uomo, però, in breve è stato rintracciato e accompagnato negli uffici dell’Arma per essere interrogato su quanto accaduto. E, nel corso della notte, sarebbe scattato il fermo.