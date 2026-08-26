Venerdì 28 e sabato 29 agosto si concludono le Sere FAI d’Estate all’Abbazia di Cerrate con “Canti e cunti”, speciali visite al chiaror di luna tra canti e musica

LECCE – Fino a metà settembre 202630 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare in 15 regioni d’Italia oltre 350 esperienze fra cultura, arte, storia, natura ed enogastronomia. Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative per godere del fascino dei Beni della Fondazione,attraverso una proposta varia e inedita di esperienze serali.

Gli eventi speciali che da fine giugno hanno visto l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Bene in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce,accogliere i visitatori al calare del sole e nelle prime ore della notte si avviano verso la conclusione.L’ultimo appuntamento è in programma venerdì 28 e sabato 29 agosto: in occasione della visita al chiaro di luna Canti e cunti i racconti sulla storia dell’Abbazia si alterneranno a canti di amori, segreti ancestrali e antiche convenzioni sociali, legati alla vita in campagna e al duro lavoro dei campi. Una guida esperta e Anna Cinzia Villani, interprete della musica popolare salentina, coinvolgeranno e sorprenderanno il pubblico tra nenie, stornelli e serenate, anche in griko, accompagnati dalla musica dell’organetto diatonico, dei tamburi e di alcuni arnesi della vita quotidiana, dalla tavola per lavare i panni all’apribottiglie, che diventeranno vere e proprie percussioni. Un modo inedito per scoprire l’anima agricola e masserizia di questo luogo, riflesso della storia autentica del Salento.Ai partecipanti sarà offerto un calice di vino della Cantina Sampietrana e al termine della serata sarà possibile degustare il cestino salentino fornito da Antichi sapori(su prenotazione).

Grazie alla collaborazione con l’associazione “L’abilità” all’interno del progetto “Museo per tutti”, l’evento “Canti e cunti” è accessibile alle persone con disabilità intellettiva. In particolare, “L’abilità” ha redatto una brochure accessibile, scritta in linguaggio semplificato, che facilita la partecipazione all’evento di questo tipo di pubblico. Si ringrazia Viatris, azienda che condivide con il FAI l’importanza dell’inclusione sociale e che per il terzo anno è accanto alla Fondazione in qualità di sponsor del progetto “Museo per tutti”.

L’evento è fino ad esaurimento posti; è suggerito l’acquisto online del biglietto.

Le “Sere FAI d’Estate” si svolgono con il Patrocinio del Comune di Lecce

Le Sere FAI d’Estate si svolgono con il Patrocinio del Comune di Lecce.

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026” è reso possibile grazie al sostegno di aziende che condividono con il FAI l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano: Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, Nims, società del Gruppo Lavazza che rafforza il proprio sostegno al FAI per il 2026 in qualità di sponsor, Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il quattordicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza, Più Meinsegna che opera nel settore della distribuzione specializzata di prodotti per la cura della persona e della casa, per il primo anno sponsor del progetto, e di Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da oltre 15 anni, che dal 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo.

Grazie anche al Consorzio Vini DOC delle Venezie, sponsor delle Sere FAI d’Estate.