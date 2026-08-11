Archeoplastica: un viaggio nel tempo tra rifiuti e nostalgia

A partire da mercoledì 12 agosto, il Colonne Shopping Centre di Brindisi si trasforma in un palcoscenico di memoria e riflessione con l’inaugurazione di Archeoplastica, una mostra unica che porta in vita oggetti del passato di una memoria collettiva. Flaconi, confezioni, giocattoli e marchi iconici, capaci di risvegliare ricordi e profumi di un’intera generazione, saranno esposti per far rivivere esperienze dimenticate.

Questi oggetti, ritrovati sulle spiagge italiane dopo decenni, raccontano una storia di consumo e di impatto ambientale. La mostra offre un percorso che va oltre la nostalgia: invita a riflettere sul significato di questi reperti, trasformando il ricordo in una nuova consapevolezza.

Archeoplastica – Il museo degli antichi rifiuti spiaggiati è un progetto educativo nato in Puglia nel 2018, dedicato a sensibilizzare il pubblico sul problema dell’inquinamento marino da plastica. Attraverso reperti databili tra gli anni ’50 e ’80, la mostra mette in luce la persistenza della plastica nell’ambiente, invitando tutti a considerare l’impatto dei consumi e della plastica monouso.

L’idea nasce dall’esigenza di sensibilizzare il pubblico sull’emergenza dei rifiuti in mare attraverso un approccio innovativo: la creazione di un museo virtuale e di mostre itineranti che espongono reperti di plastica spiaggiata, alcuni dei quali risalgono a oltre 50 anni fa. Archeoplastica non è solo una denuncia ambientale, ma un’opportunità per ripensare il nostro rapporto con la plastica e promuovere un futuro più sostenibile.

Negli anni, il progetto ha ricevuto ampi riconoscimenti e copertura mediatica, con servizi su principali reti televisive nazionali e articoli su note testate giornalistiche. La mostra ha costruito una vasta community social, raggiungendo oltre 700.000 follower tra Instagram e TikTok. Infine, importantissima la collaborazione con National Geographic con cui sono state realizzate tre mostre interamente dedicate all’inquinamento da plastica.

La scelta di ospitare Archeoplastica si inserisce, quindi, nel percorso di sensibilizzazione che Colonne Shopping Centre porta avanti da tempo sui temi sociali, culturali e ambientali, con un’attenzione particolare al rapporto con il mare, elemento identitario per Brindisi e già richiamato anche attraverso progetti e installazioni come quella dedicata alla Balena. La mostra aggiunge inoltre un ulteriore livello di lettura, offrendo un viaggio nella memoria dei consumi e in una vera e propria archeologia della comunicazione, attraverso confezioni, marchi e pubblicità d’epoca che raccontano l’evoluzione dei linguaggi e dell’immaginario collettivo.