Autovelox e Telelaser: ecco dove sono nel mese di settembre 2026

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di settembre.
CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI SETTEMBRE 2026
POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
01-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 -19,00
02-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
03-09-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
04-09-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
05-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 -19,00
06-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
07-09-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
08-09-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
09-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
10-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
11-09-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
12-09-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
13-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
14-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
15-09-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
16-09-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
17-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
18-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 -19,00
19-09-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
20-09-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
21-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
22-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
23-09-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
24-09-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
25-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
26-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
27-09-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
28-09-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
29-09-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
30-09-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giorni
festivi compresi
S.P. 04
LECCE – NOVOLI
KM 5+760 in direzione Lecce
00,00 – 24,00
CALENDARIO TELELASER MESE DI SETTEMBRE 2026
01-09-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTO CESAREO
07,00 – 19,00
02-09-2026
S.P. 215 e 88
LITORANEA T. DEL PIZZO – T. SUDA – T. SAN GIOVANNI
07,00 – 19,00
03-09-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
04-09-2026
S.P. 236
SURBO – CASALABATE
07,00 – 19,00
05-09-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME
07,00 – 19,00
06-09-2026
S.P. 366
LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO
07,00 – 19,00
07-09-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTO CESAREO
07,00 – 19,00
08-09-2026
S.P. 65
UGENTO – TORRE SAN GIOVANNI
07,00 – 19,00
09-09-2026
S.P. 193
PRESICCE – LIDO MARINI
07,00 – 19,00
10-09-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
11-09-2026
S.P. 114
COPERTINO – SANT’ISIDORO
07,00 – 19,00
12-09-2026
S.P. 48
MARTANO – OTRANTO
07,00 – 19,00
13-09-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME
07,00 – 19,00
14-09-2026
S.P. 110
VEGLIE – TORRE LAPILLO
07,00 – 19,00
15-09-2026
S.P. 215 e 88
LITORANEA T. DEL PIZZO – T. SUDA – T. SAN GIOVANNI
07,00 – 19,00
16-09-2026
S.P. 214
PESCOLUSE – S. MARIA DI LEUCA
07,00 – 19,00
17-09-2026
S.P. 236
SURBO – CASALABATE
07,00 – 19,00
18-09-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
19-09-2026
S.P. 87
PORTO BADISCO – OTRANTO
07,00 – 19,00
20-09-2026
S.P. 48
MARTANO – OTRANTO
07,00 – 19,00
21-09-2026
S.P. 65
UGENTO – TORRE SAN GIOVANNI
07,00 – 19,00
22-09-2026
S.P. 17
NARDO’ alla SS 101
07,00 – 19,00
23-09-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
24-09-2026
S.P. 114
COPERTINO – SANT’ISIDORO
07,00 – 19,00
25-09-2026
S.P. 110
VEGLIE – TORRE LAPILLO
07,00 – 19,00
26-09-2026
S.P. 366
LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO
07,00 – 19,00
27-09-2026
S.P. 87
PORTO BADISCO – OTRANTO
07,00 – 19,00
28-09-2026
S.P. 193
PRESICCE – LIDO MARINI
07,00 – 19,00
29-09-2026
S.P. 214
PESCOLUSE – S. MARIA DI LEUCA
07,00 – 19,00
30-09-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
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