“Libera il genio che è in te”, ecco il nuovo libro di Concetta Strefella

Le vacanze sono un periodo in cui ci si rilassa? E come ci rilassiamo? Spesso le persone con cui parlo hanno fatto diverse battute divertenti sul mio modo di rilassarmi. Quando loro mi hanno raccontato di viaggi in giro per il mondo, anch’io ho potuto parlare dei miei, ma le esperienze erano differenti. La maggior parte dei miei viaggi erano destinati a seguire corsi di formazione. “Ma sempre studi?” questo mi dicevano. Eh, si, può sembrare starno che qualcuno spenda tanto per andare in un posto e non avere spesso il tempo, neppure, di visitarlo, perché sei li intenta a prendere appunti per capire qualcosa in più di te stessa. Ma perché lo facciamo? Io credo che per spiegare il concetto della felicità come la intendo io posso prendere in prestito dai greci il concetto di Eudamonia, cioè noi siamo realmente felici quando riusciamo a realizzare il nostro Daimon, il nostro Demone. E no, non pensate a un mostriciattolo, ma alla più alta aspirazione con cui noi come anime siamo venuti su questa dimensione terrena. Ho percorso la mia vita ponendomi spesso domande, una di queste è stata: “Ma perché ho questo insaziabile desiderio di seguire corsi, studiare, leggere, creare cose per cui gli altri spesso mi ritengono folle?”.Poi in uno dei tanti percorsi di crescita personale ho visto tutto chiaro. Sono qui per insegnare ai più piccoli, trasformando una conoscenza complessa in concetti più semplici. Però dovevo sperimentare quella conoscenza in prima persona. Quella chiarezza mi è arrivata attraverso un’immagine che ho visto durante una meditazione: mio nonno ed io piccolina. Avrò avuto due anni, o poco più o o poco meno, lui mi teneva seduta sulle sue gambe, a tavola, mentre mi imboccava dei piselli alla “pignata”, dopo averli masticati lui stesso.

Si, sono rimasta scioccata anch’io, mi sembrava una cosa impossibile, ma in realtà dopo mi sono ricordata. Un tempo accadeva. E, quella scena era reale. Ma, vi giuro che io prima della meditazione non la ricordavo. Per cui hocercato il significato che solo io potevo trovare, perché come spiego nel libro, dentro di noi ci sono tutte le nostre risposte. Mi sono chiesta perché gli anziani praticavano questa tecnica, che oggi noi mai faremmo, poi ho unito le informazioni scientifiche che oggi ho, e ho capito che mentre noi mastichiamo qualcosa, oltre che sminuzzarla, mettiamo dentro gli enzimi per la digestione del cibo stesso. Quelle sostanze che cominciano a dividere le catene di elementi chimici, per cui quel gesto era la risposta, “io prendo la conoscenza, la trasformo in concetti semplici, ma prima dentro ci metto la mia esperienza, per rendere,quella stessa, più comprensibile e praticabile.

Questo cappello iniziale era fondamentale per parlarvi dell’estate 2026, un’altra estate iniziata con un corso a Roma con un esperto che lo sapevo, mi avrebbe aperto altre porte, per realizzare altro,infatti, tornata da lì, ho avuto l’ispirazione, scrivere il manuale per i ragazzi. Così ho sospeso l’altro libro, che avevo ormai iniziato da mesi, e ho iniziato: Libera il Genio che è dentro di te. Mi ero ripromessa che dovevo terminarlo entro la fine di agosto, perché appunto ero in vacanza e potevo dedicarmi al 100 per 100 alla scrittura. Così è stato. Certo a mare non sono andata tante volte, ma quelle volte che sono andata mi sono goduta quel presente. E come dico sempre, ho costruito i ricordi di un altro anno magnifico! Quindi Vacanza significa rilassarsi? Si io mi sento cosìmentre scrivo, leggo, mi formo, proprio come quando sono a mare, o ad una serata di festa!

Questo libro nasce anche come risposta alla fotografia potente e spesso dolorosa che Umberto Galimberti ha fatto della società e del nichilismo dei giovani. Una fotografia che non voglio negare, ma alla quale sento il bisogno di aggiungere una possibilità. Io credo nei giovani. Credo che, se diamo loro le informazioni giuste, gli strumenti giusti e soprattutto la possibilità di conoscere meglio se stessi, possano imparare a trovare le risposte per la loro vita. Il nichilismo, dice Galimberti nasce dalla mancanza di un futuro per i giovani fatto di certezze, come ai tempi suoi o per le vecchie generazioni. Certo il nichilismo non si supera semplicemente dicendo ai ragazzi che devono avere speranza, si supera aiutandoli a sviluppare la consapevolezza, che non tutto ciò che ancora non si vede significa che non esiste. Il compito dei giovani è proprio questo: crearlo. Per farlo, però, devono prima scoprire chi sono. Devono imparare a riconoscere quel potenziale che spesso nessuno ha ancora insegnato loro a vedere. Libera il Genio che è in te nasce per aiutarli a scoprirlo.

Nel libro accompagnerò il lettore in un percorso che parte dall’identità, dalla scoperta di chi siamo al di là dei voti, dei giudizi e delle aspettative degli altri, per arrivare alla responsabilità personale. Attraverso la metafora della fiaba di Aladino, il viaggio diventa anche un viaggio dentro sé stessi: la lampada, il Genio, il tappeto volante e gli altri elementi della storia diventano immagini attraverso cui comprendere il proprio potenziale e imparare a governarlo. Con un linguaggio semplice e accessibile affronto il funzionamento del cervello e della mente, la neuroplasticità, le convinzioni, il dialogo interno, l’effetto Pigmalione, l’autostima, l’attenzione, la memoria, il metodo di studio, la motivazione, le abitudini e la gestione delle emozioni. Perché il Genio non è nella lampada: il Genio sei tu. Cari giovani, fate della vostra vita un capolavoro!!! Buona lettura!

Concetta Strafella

Pedagogista, Mental Coach, Trainer, Teacher, Writer