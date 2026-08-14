Dramma a Ferragosto ad Otranto: turista 89enne si accascia in acqua e muore

OTRANTO (Lecce): Tragedia della vigilia di Ferragosto sul litorale di Otranto. Nella mattinata di oggi, un turista di 89 anni originario del bresciano ha perso la vita in seguito a un improvviso malore accusato mentre si trovava in acqua.

​L’anziano stava passeggiando sul bagnasciuga quando si è accasciato all’improvviso, cadendo in avanti dove l’acqua era ancora bassa. A notare immediatamente la scena è stato il bagnino di uno stabilimento balneare adiacente che, dalla torretta d’avvistamento, ha lanciato l’allarme e si è tuffato insieme ai colleghi per recuperare l’uomo e portarlo sotto l’ ombrellone.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Casualmente presenti nello stesso lido vi erano due dottoresse e un medico spagnolo specializzato in emergenza e pronto soccorso, tutti in vacanza nel Salento. I tre professionisti sono intervenuti nell’immediato avviando le manovre di rianimazione ancora prima dell’arrivo dell’ambulanza, ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è purtroppo rivelato vano.