Beach bocce, a San Cataldo il quinto Trofeo nazionale nel ricordo di Attilio Puglielli

SAN CATALDO – Sessant’anni di sport, memoria e inclusione tornano a incontrarsi sulla sabbia del Lido Verde di San Cataldo, dove dal 20 al 23 agosto si svolgerà il V Trofeo Nazionale di Beach Bocce – Premio Attilio Puglielli Memorial 2026. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Bocciofila “Luca Belfiore” – Santa Rosa di Lecce, affiliata alla Federazione Italiana Bocce, consolida la propria dimensione nazionale e riporta nella marina leccese atleti, appassionati e famiglie nel segno di una disciplina che da oltre mezzo secolo accompagna le estati del territorio. Il cuore dell’iniziativa resta il ricordo di Attilio Puglielli, scomparso nel 2022 e considerato una delle figure più rappresentative del beach bocce salentino. Chi lo ha visto giocare ne ricorda la precisione, l’intelligenza tattica e le caratteristiche bocce nere, ma soprattutto la capacità di coinvolgere gli altri e trasmettere la propria passione. Accanto allo storico compagno Dino Marazia, conosciuto come “il Marchese”, Puglielli contribuì a creare quella che nel tempo sarebbe diventata una vera scuola della boccia su sabbia, nella quale tecnica e competizione si affiancavano all’incontro tra generazioni, con i giocatori più esperti pronti a insegnare ai più giovani.



Anche grazie a figure come la sua, al Lido Verde i primi tornei spontanei si sono trasformati nel corso dei decenni in una tradizione sportiva strutturata, facendo della spiaggia di San Cataldo un luogo di sfide, amicizie e ricordi condivisi. Il quinto Trofeo nazionale raccoglie questa eredità e la porta nel presente. Le gare si disputeranno con la formula Round-Robin, il tradizionale girone all’italiana, con l’obiettivo di moltiplicare le occasioni di confronto e partecipazione. In campo scenderanno squadre miste composte da uomini e donne di età e provenienze differenti. Centrale sarà ancora una volta il tema dell’inclusione, con la partecipazione di persone con disabilità e di soggetti in condizioni di svantaggio sociale o economico, secondo una concezione dello sport capace di avvicinare esperienze e storie differenti e di trasformare le diversità in una risorsa. La manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Puglia e con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce. All’organizzazione contribuiscono inoltre AGMI – Associazione Giovani Musicisti Italiani e CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, all’interno di una rete che mette insieme sport, territorio e partecipazione sociale. L’edizione 2026 allargherà inoltre lo sguardo oltre i campi di gara.

Sabato 22 agosto il Lido Verde ospiterà la mostra di pittura di Andreina Goffredo, dedicata alla figura femminile attraverso il suo linguaggio liberty-pop, e la mostra fotografica di Graziano Cannoletta, incentrata sui luoghi e sui paesaggi più suggestivi del Salento. Sport, pittura e fotografia condivideranno così lo stesso spazio, intrecciando la competizione con il racconto del territorio e con differenti forme di espressione artistica. Il V Trofeo Nazionale di Beach Bocce – Premio Attilio Puglielli Memorial si propone quindi come qualcosa di più di una semplice competizione: un appuntamento capace di unire una storia lunga sessant’anni a una manifestazione aperta e inclusiva, custodendo la memoria e allo stesso tempo guardando alle nuove generazioni. Il torneo si svolgerà dal 20 al 23 agosto al Lido Verde di San Cataldo di Lecce. Le iscrizioni sono gratuite e l’accesso alle mostre è libero. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ass.bocciofilabelfiore@gmail.comoppure consultare la pagina Facebook ASD Belfiore Lecce.