Oltre la forma tra materia e colori di David d’Aprile fa tappa a Galatina

GALATINA – Dal 19 al 26 agosto 2026, il suggestivo Chiostro della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria di Galatina ospiterà la mostra “Oltre la forma, tra materia e colori”, con le opere degli artisti David D’Aprile e Fortunato Tundo. L’esposizione, organizzata dalla prof.ssa Alessandra Verecondo con il patrocinio della Città di Galatina, nasce dall’incontro di due differenti percorsi artistici, accomunati dalla ricerca sulla forma, sulla materia, sul colore e sulla percezione.

David D’Aprile presenta una selezione dei suoi dipinti 3D interattivi: opere che superano i confini della pittura tradizionale e invitano lo spettatore a modificare il proprio punto di vista. La tridimensionalità e l’interazione trasformano l’opera in un’esperienza dinamica, nella quale la percezione assume un ruolo centrale.

Accanto a lui, Fortunato Tundo, docente di Discipline Plastiche e Pittoriche presso il Liceo Artistico “Pietro Colonna” di Galatina, propone un percorso tra pittura e scultura, nel quale materia, forma e colore diventano strumenti di espressione. Nei suoi dipinti emergono volti e corpi femminili carichi di coraggio e sensibilità, figure che raccontano emozioni, fragilità, forza e identità.

Il titolo della mostra racchiude il senso dell’intero progetto: andare oltre ciò che appare in superficie e creare un dialogo tra linguaggi e sensibilità artistiche differenti.

“L’obiettivo di questa mostra è creare un incontro tra linguaggi differenti, dove pittura, scultura e danza possano dialogare e offrire al pubblico una fruizione dell’arte capace di coinvolgere non solo lo sguardo, ma anche l’emozione e la sensibilità.”

Prof.ssa Alessandra Verecondo

Organizzazione della mostra

L’ARTE INCONTRA LA DANZA

La serata inaugurale del 19 agosto alle ore 20.30 sarà arricchita dalla performance della danzatrice Valentina De Pascalis, che proporrà improvvisazioni coreografiche ispirate alle opere esposte, creando un dialogo tra pittura, scultura e l’espressività del corpo.

La mostra sarà visitabile dal 19 al 26 agosto, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, presso il Chiostro della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria di Galatina.

INFORMAZIONI

MOSTRA Oltre la forma, tra materia e colori

PATROCINIO Città di Galatina

ARTISTI David D’Aprile e Fortunato Tundo

SEDE Chiostro della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria – Galatina (LE)

PERIODO 19–26 agosto 2026

INAUGURAZIONE 19 agosto, ore 20.30

ORARI 9.00–12.30 / 16.00–19.30

INGRESSO Libero

ORGANIZZAZIONE Prof.ssa Alessandra Verecondo

PERFORMANCE INAUGURALE Danzatrice Valentina De Pascalis

INSTAGRAM David D’Aprile: @daviddaprile_art

VIDEO Video della precedente esposizione di David D’Aprile a Santa Maria di Leuca: GUARDA IL REEL