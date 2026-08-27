Fiera del bestiame sempre più vuota, a Frigole cresce la delusione: “Così rischia di sparire”

FRIGOLE – Più bancarelle che animali, pochi allevatori e una tradizione che sembra perdere pezzi anno dopo anno. La fiera del bestiame di Frigole è tornata ieri (come ogni 26 agosto, per la festa di Sant’Oronzo, nei pressi dello stadio), ma l’immagine restituita dalla manifestazione è molto diversa da quella dei tempi in cui l’appuntamento richiamava numerosi operatori, agricoltori e famiglie da tutto il territorio.

Già verso le 10:30 gli animali destinati alla vendita erano pochi. Nessun capo di grossa taglia, mentre galline, pulcini e conigli erano concentrati in appena un paio di stand. Per il resto, il mercato offriva prodotti di ogni genere, dalle merci più comuni fino agli alimentari. Tra i visitatori c’era anche chi andava via con una cassetta di patate zuccherine. In un’area sterrata trovavano spazio cavalli e pony, non in vendita ma utilizzati per far fare qualche giro ai bambini.

A raccontare meglio di ogni dato il momento difficile della fiera sono però gli stessi commercianti. “Sta sempre più decadendo questa fiera. Quali affari? Non si fanno più gli affari di un tempo. C’è crisi e poi la politica ci mette il carico: fino alle 21 di sera non si sapeva nulla di cosa si dovesse fare la mattina dopo, a causa delle dichiarazioni dell’assessore Guido. In tanti hanno preferito non venire”, racconta uno degli operatori.

Le polemiche dei giorni precedenti, unite all’incertezza sullo svolgimento della manifestazione, avrebbero dunque scoraggiato diversi espositori. “Quest’anno non è venuto nessuno – sostiene un venditore di conigli e galline – Troppe polemiche, troppe incertezze. Gli animalisti ci fanno la guerra, ma noi cerchiamo semplicemente di tirare a campare”. Qualche cliente, intanto, si ferma ad acquistare le galline: il prezzo parte da dieci euro, ma già verso le 11 iniziano gli sconti per provare a vendere gli ultimi capi.

Gli animali sono sistemati all’ombra, sotto tende e ombrelloni. I controlli, spiegano gli operatori, sono cominciati sin dalle prime ore del mattino. Nessuna presenza visibile, invece, degli animalisti che nei giorni precedenti avevano chiesto di fermare la fiera a causa delle alte temperature. L’area resta comunque presidiata dalla polizia locale. Il caldo si fa sentire, ma durante la mattinata non raggiunge ancora i livelli delle ore centrali della giornata e le persone continuano a passeggiare tra gli stand.

Il clima, tra gli espositori, resta però quello della delusione. “La fiera del bestiame, una tradizione per Frigole, sta diventando un problema per gli animalisti e per una politica che non ci lascia lavorare – afferma un altro allevatore – Negli anni scorsi era uno spettacolo: c’erano tante famiglie e tanti bambini, gli agricoltori venivano ad acquistare gli animali. Oggi c’è chi compra qualche gallina per avere uova genuine, ma per il resto sembra destinata all’estinzione”.

A pesare sull’edizione di quest’anno sono state soprattutto le ore convulse della vigilia. L’assessore al Welfare e alla Tutela degli animali Andrea Guido aveva chiesto di sospendere la manifestazione per le temperature elevate annunciate dalle allerte meteo, sposando di fatto le richieste degli animalisti. Tra i commercianti si era subito diffusa l’incertezza. Successivamente erano arrivate le rassicurazioni dell’assessora alle Attività produttive Gabriella Margiotta, ma per diversi operatori era ormai troppo tardi e la decisione di non partecipare era già stata presa.

La fiera, dunque, è andata avanti, ma con numeri ridotti e un’identità sempre più difficile da riconoscere. La tradizione sopravvive ancora, ma tra crisi, contestazioni e incertezze organizzative il vero interrogativo non riguarda più soltanto il successo di una singola edizione: riguarda il futuro stesso di un appuntamento storico dell’estate di Frigole.