Bleve torna a vestire il giallorosso

Il portiere Marco Bleve torna a vestire la maglia del Lecce dopo l’esperienza alla Carrarese. Lo comunica in una nota la società di via Colonnello Costadura.
Il calciatore Marco Bleve arriva a titolo definitivo, e occuperà uno dei 4 posti della lista riservati agli over 23 formati dal club.
Il portiere salentino classe 1995, che vestirà la maglia numero 1, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.
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