Strisce blu, partono i lavori per l’allargamento: cantieri fino a febbraio tra Salesiani, via Leuca, via Taranto e stazione

Il Comune dà il via agli interventi per estendere la sosta a pagamento e attuare il nuovo sistema dei parcheggi di interscambio. I lavori saranno eseguiti dalla 2M Segnaletica e Sicurezza Stradale. Intanto, nelle aree già pronte, scatteranno le nuove tariffe: in centro rincari dalla seconda ora, pagamento nei festivi e fino a tarda sera. Il cerchio delle strisce blu si allarga e Lecce si prepara a ridisegnare una parte consistente del sistema della sosta. Dal quartiere Salesiani alla zona Leuca, passando per via Taranto e fino all’area della stazione, partiranno nei prossimi giorni i lavori necessari per dare concreta attuazione al nuovo piano tariffario e ai parcheggi di interscambio. L’ordinanza firmata dal dirigente Donato Zacheo autorizza l’impresa 2M Segnaletica e Sicurezza Stradale Srl a intervenire sulle strade comprese nel piano dal 12 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027, nella fascia oraria dalle 7 alle 15.30.

Si tratta di un intervento destinato a procedere per fasi. Le nuove regole non entreranno quindi in vigore contemporaneamente in tutta la città: man mano che saranno completate le segnaletiche orizzontale e verticale, l’installazione dei parcometri e la sistemazione degli stalli, le singole zone potranno essere inserite nel nuovo regime della sosta. Il piano complessivo autorizzato dal Comune prevede 13.274 posti tariffati e definisce, strada per strada, numero degli stalli, tariffe, abbonamenti, orari e giorni di pagamento.

I cantieri comporteranno inevitabilmente modifiche temporanee alla viabilità. Nelle strade interessate sarà istituito il divieto di fermata durante gli interventi, ma l’impresa dovrà collocare la segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima e comunicare al Comune, con almeno quattro giorni di anticipo, il cronoprogramma delle vie che saranno progressivamente coinvolte. Dovranno inoltre essere sempre garantiti l’accesso ai passi carrabili e il transito in sicurezza dei pedoni: dove il marciapiede sarà occupato dal cantiere dovrà essere realizzato un corridoio protetto largo almeno un metro.

Mentre nelle aree interessate dai lavori l’estensione delle strisce blu procederà gradualmente fino a febbraio, nelle zone già attrezzate si avvicina l’applicazione delle nuove tariffe. Ed è soprattutto nel centro cittadino che arriveranno le novità più pesanti per gli automobilisti: la seconda e la terza ora costeranno di più e la sosta diventerà a pagamento anche nei giorni festivi e nelle ore notturne previste dal nuovo piano.

Nonostante le critiche arrivate nelle ultime settimane da commercianti, residenti e opposizioni, l’amministrazione Poli Bortone non sembra intenzionata a fare passi indietro. Il percorso è ormai entrato nella fase operativa: prima i cantieri, poi, zona dopo zona, l’entrata in vigore del nuovo sistema. Lecce si prepara così ad ampliare sensibilmente l’area della sosta tariffata, trasformando in pochi mesi la geografia dei parcheggi cittadini.