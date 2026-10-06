Scontro auto-scooter per le vie del paese, muore un ragazzo di 17 anni

TREPUZZI (Lecce) – Tragedia nel tardo pomeriggio a Trepuzzi, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane era in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto in via Oronzo Quarta.
L’impatto è stato fatale. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 17enne. Sotto shock la conducente della vettura, una 40enne residente a Trepuzzi.
Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, affiancati dagli agenti della polizia locale.
Maggiori informazioni nelle prossime ore.
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