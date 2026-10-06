“Ti uccido” e poi picchia la ex davanti ai carabinieri. Arrestato. Si dice pentito e torna libero

VEGLIE (Lecce) – “Ti devo uccidere”. E ancora: “Stasera ti uccido”. Davanti ai carabinieri. Poi le botte alla ex compagna in quel di Veglie. Infine le minacce ribadite anche quando è stato portato in caserma. “O vado in galera o la uccido”; “fatemi andare a casa, la uccido e torno”. Dopo l’arresto – il 3 ottobre scorso – un 36enne salentino è stato rimesso in libertà dal giudice. Durante l’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Andrea Capone, è bastato che l’uomo si dichiarasse pentito, pronto ad affrontare un percorso di cura pur di poter rivedere i figli per risolvere le proprie problematiche pur di conservare il diritto di continuare a vedere gli stessi per lasciare i domiciliari.

Ha ricondotto all’esasperazione per i continui rifiuti della ex compagna di farle vedere i bambini, il movente delle violenze e delle minacce. Ed è tornato in libertà: nonostante la sussistenza delle esigenze cautelari, per il giudice il divieto di avvicinamento alla persona offesa si deve ritenere misura adeguata per prevenire il pericolo di altri simili azioni: l’uomo dovrà restare lontano almeno un chilometro dalla ex e sarà monitorato da un braccialetto elettronico nei suoi spostamenti.

E dire che già due anni fa, aveva adottato gli stessi comportamenti: medesime minacce sfociate in un’aggressione. E, anche in quel caso, in casa arrivarono i carabinieri. Ma la donna preferì non denunciare speranzosa che la fine della relazione potesse rappresentare un deterrente per il suo ex a perseverare nelle sue condotte violente e moleste. Speranze cadute nel vuoto. Perché l’uomo avrebbe proseguito a maltrattare la donna. Minacce, offese, insulti. Fino all’episodio clou del 3 ottobre. “ Mi sono voluta fidare di lui – ha raccontato la donna ai carabinieri – doveva soltanto venire per riprendersi il televisore”. Non è andata così. Perché l’uomo, una volta arrivato in casa, sarebbe andato su tutte le furie.

La donna è stata costretta a chiamare i carabinieri per salvaguardare lei e la figlia piccola. Quando i militari sono arrivati in casa hanno trovato lei in lacrime e con il volto arrossato. Lui, invece, urlava. Al piano di sopra. In evidente stato di agitazione ha minacciato la donna per poi colpirla in pieno volto con uno schiaffo. “Ti faccio fuori stasera”; “Ti uccido” ribadendo le stesse minacce davanti ai carabinieri e una volta accompagnato in caserma: “O vado in galera o la uccido”; “Fatemi andare a casa la uccido e torno”. A dire della ex, dopo la fine della relazione, aveva anche cercato di manipolarla con dei messaggi in cui diceva di volersi suicidare gettandosi sotto un treno. Ma sarebbe tornato alla carica in modo sempre più violento. Fino al suo arresto. Ora, però, è tornato libero.