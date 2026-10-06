Urla e chiede aiuto, un passante interviene e la salva da una probabile violenza: arrestato 21enne

GALATINA (Lecce) – Prima le urla, poi la richiesta disperata di aiuto e il provvidenziale intervento di un passante, riuscito a scongiurare quella che sarebbe potuta essere un’aggressione sessuale. È successo il 29 settembre, nel centro di Galatina, dove una 21enne avrebbe trovato la forza di reagire, evitando una probabile violenza.

La ragazza, ospite di una comunità, si era allontanata dalla struttura quando avrebbe incontrato un gruppo di ragazzi in una piazzetta del centro. Tra loro anche un 21enne di nazionalità straniera.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe dapprima offerto alla ragazza uno spinello. Poi avrebbe tentato un approccio fisico, nonostante la 21enne cercasse di sottrarsi e di allontanarsi.

Sono stati attimi di paura, fino a quando la giovane ha notato nelle vicinanze un 25enne. La ragazza avrebbe chiesto aiuto e il suo intervento sarebbe stato decisivo: il giovane si è avvicinato, interrompendo le molestie e permettendo alla 21enne di allontanarsi e raggiungere un luogo sicuro.

Il racconto della giovane agli operatori della comunità, una volta rientrata nella struttura, ha fatto scattare la denuncia ai carabinieri della stazione di Galatina, che hanno provveduto a ricostruire l’accaduto e, nel giro di pochi giorni, grazie anche ai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, ad identificare il presunto autore.

Per il 21enne il primo provvedimento è arrivato lo scorso 1 ottobre, con la misura degli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico. Successivamente, però, la misura cautelare è stata aggravata ed è stato trasferito in carcere.