“Bambine molestate per strada”, anziano rischia il linciaggio ma viene salvato dai carabinieri

TAVIANO (Lecce) – Anziano rischia il linciaggio per mano del padre di una bimba molestata pochi minuti prima in un parco del paese. È accaduto giorni addietro a Taviano (Lecce) dove sono state avviate le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto e per trovare conferme sul racconto che un’altra ragazzina ha fornito ai genitori indicando sempre lo stesso soggetto, quale autore delle molestie subìte. Sul paesino salentino si allunga così l’ombra di un pedofilo seriale. Le denunce in caserma sono state formalizzate già da tempo.

E c’è anche un’indagine avviata dalla procura di Lecce: il profilo dell’anziano, 80 anni tondi tondi, è noto. In paese più di qualcuno – seppur solo come voce – racconta di un individuo che – già anni addietro – si sarebbe macchiato di simili azioni. Ma mai denunciati. I casi più gravi, invece, sono recenti e sono sfociati in un’indagine sul suo conto. Un primo episodio si sarebbe verificato giorni addietro nelle vicinanze di una piazza del paese dove l’anziano avrebbe attirato una bambina – di neppure 10 anni – per poi molestarla. Una scena notata da più di qualche testimone.

La piccola, rientrata in casa, si è subito confidata con i genitori. E non sarebbe stata neppure la prima volta. Un racconto dettagliato sull’identità del presunto molestatore e che ha alimentato propositi di vendetta del padre. Che è uscito da casa con l’intenzione di impartire una lezione all’anziano. Fortunatamente solo l’intervento di una gazzella dei carabinieri, allertata prontamente, ha scongiurato un episodio di violenza su una violenza. Un episodio di giustizia fai da te sventato per una questione di secondi.

Sul conto dell’anziano, però, il fascicolo si è arricchito di un’altra denuncia: è quella dei genitori di una seconda bambina che hanno raccontato in caserma di presunte molestie compiute sempre dallo stesso anziano sulla figlia in un parco del paese. Per imprimere un’accelerata nelle indagini, in queste ore, una delle due piccole è stata sentita da uno psicologo. Primo passo per chiudere il cerchio sul presunto pedofilo seriale e per bloccare sul nascere la paura che aleggia in tante famiglie del paese. La vicenda è seguita dall’avvocato Biagio Palamà per conto delle famiglie delle due bambine.