Lecce, ripresa la preparazione. Di Francesco prepara la sfida col Bologna: sette giallorossi in Nazionale

LECCE – Il Lecce ha ripreso nel pomeriggio la preparazione in vista della sfida contro il Bologna, in programma domenica al Via del Mare e valida per la sesta giornata di Serie A Enilive.

Al Centro Sportivo di Martignano mister Di Francesco e il suo staff hanno impegnato la squadra in una seduta caratterizzata da attivazione, lavoro di potenza aerobica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partita a tema.

Il gruppo continua a essere condizionato dalle convocazioni delle Nazionali. Sono infatti ancora assenti Fofana, Gaspar, Monteiro, N’Dri, Ngom, Penev e Tiago Gabriel. Hanno invece fatto rientro in sede Coulibaly e Gandelman.

Prosegue il lavoro personalizzato per Berisha, Scott e Štulić, che stanno seguendo programmi individuali.

Intanto, nella giornata odierna, sono quattro i giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali: Gaspar con l’Angola contro il Malawi nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, N’Dri con l’Algeria nell’amichevole contro il Niger, Monteiro con la Macedonia del Nord nella sfida di Nations League contro la Svizzera e Tiago Gabriel con il Portogallo Under 21 contro la Repubblica Ceca, gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria.

La preparazione del Lecce proseguirà domani mattina, nuovamente a Martignano, con l’obiettivo di arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento casalingo contro il Bologna