Scacchi, al via in Sardegna le finali nazionali Under 18: ben 37 i giovani pugliesi, 9 dal Salento

LECCE/CAGLIARI – Sbarca a Cagliari la fase finale del Campionato Italiano Giovanile Under 18 di scacchi, in programma dal 30 agosto al 5 settembre 2026. Il palcoscenico nazionale vedrà ai nastri di partenza 936 giocatori provenienti da tutto il Paese, tra cui una nutrita delegazione pugliese composta da 37 atleti.

La spedizione regionale, guidata dal delegato del Comitato Regionale Pugliese Francesco Messina e dagli assistenti Matteo Caracciolo, Giuseppe Chieppa, Vincenzo Marrone e Sergio Rollo, vede la presenza di nove giovani scacchisti provenienti dai circoli della provincia di Lecce.

Tra questi si evidenzia la partecipazione dei quattro tesserati dell’associazione “Lecce Scacchi ASD”. La formazione salentina schiera l’esordiente Gabriele Rollo nell’Under 8 assoluto, affiancato da tre atleti già forti di precedenti partecipazioni e stage federali: Fabrizio Cantoro (Under 8), Elisa Rollo (già campionessa italiana uscente Under 8 e quest’anno in gara nell’Under 10 femminile) e Giada Maria De Vitis (Under 12 femminile).

La partecipazione del gruppo salentino e la presenza costante di tesserati pugliesi ai vertici nazionali confermano il lavoro svolto sul territorio dai circoli locali, dagli istruttori e dalla Scuola Regionale nel settore giovanile.