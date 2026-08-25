Calciomercato Lecce, Fatah in giallorosso

Amar Fatah dall’ESTAC Troyes è un giocatore del Lecce. L’esterno offensivo svedese classe 2004, che vestirà la maglia numero 7, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per i successivi due anni.
Nato a Solna, in Svezia, Fatah è cresciuto nel settore giovanile dell’AIK, debuttando tra i professionisti a soli 17 anni. Nel 2022 il Troyes ha deciso di puntare su di lui, investendo circa 5 milioni di euro. Da allora il classe 2004 ha maturato diverse esperienze in prestito tra Belgio, Paesi Bassi e Scozia, fino alla stagione disputata con il Dundee United che ne ha rilanciato il profilo.
In Scozia Fatah ha vissuto la sua annata più convincente: 9 reti e 4 assist, numeri che ne hanno evidenziato la crescita e la capacità di incidere negli ultimi metri. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione del Lecce e del direttore sportivo Stefano Trinchera, al lavoro per portare nel Salento un esterno giovane ma già con un’importante esperienza internazionale alle spalle. Fatah è principalmente un esterno sinistro, ma può essere impiegato anche sulla corsia opposta e, all’occorrenza, più vicino alla porta.
Rapidità, uno contro uno e capacità di attaccare gli spazi sono alcune delle caratteristiche del suo repertorio. Qualità che potranno tornare utili a Eusebio Di Francesco, pronto ad accogliere un nuovo elemento offensivo all’interno del proprio sistema di gioco.
L’operazione si inserisce nella strategia del Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani, che continua a puntare su giovani profili da valorizzare e su investimenti sostenibili. Fatah risponde perfettamente a questo identikit: classe 2004, già protagonista in un campionato europeo e reduce da una stagione da 13 partecipazioni al gol tra reti e assist.
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