Lecce – Roma, settore ospiti chiuso: partita a rischio

LECCE – Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta del 24 agosto ultimo scorso ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio di Lecce e Roma, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altri incontri, attesa la sussistenza di una grande rivalità che le vede contrapposte da tempo.

Atteso quanto sopra il citato Consesso, non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’ incontro che si disputerà il 31 agosto 2026 presso lo stadio di Lecce, ha chiesto al Prefetto di Lecce di valutare, quale misura preventiva, l’adozione dei provvedimenti di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio.

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta gara sportiva, il Prefetto di Lecce, in aderenza alle osservazioni del succitato Comitato e come convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 24 agosto 2026, ha ritenuto di aderire alla suddetta prescrizione, nonché di assumere anche l’ulteriore necessaria misura organizzativa di chiusura del settore ospiti dello stadio di Lecce, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Il Prefetto, pertanto, con apposito provvedimento adottato in data odierna, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio e la chiusura del settore ospiti dello stadio “E. Giardiniero” di Lecce.