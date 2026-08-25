GALLIPOLI (Lecce) – Proseguono gli appuntamenti culturali promossi dalla Casa degli Artisti di Gallipoli nell’ambito delle rassegne “Ars Gratia Artis” e “Sfascismo”, ideate e curate da Giorgio De Cesario. Tra gli eventi di maggiore rilievo si inserisce la conferenza del professor Daniele Trabucco, dal titolo “La sfida dei classici. Oltre le aporie della modernità”, in programma martedì 1 settembre 2026, alle ore 19.00.

Il professor Daniele Trabucco, Professore stabile di Diritto Costituzionale e di Diritto Pubblico Comparato presso la SSML – Istituto di grado universitario “San Domenico” di Roma e Visiting Professor di Diritto Costituzionale presso l’Universidade Europeia di Lisbona (Portogallo), dialogherà con la scrittrice e filosofa Raffaella Scorrano in un confronto dedicato a una delle questioni più significative del dibattito culturale contemporaneo.

L’intervento intende mettere a confronto due paradigmi culturali e filosofici radicalmente differenti. Da un lato, la classicità, fondata sull’idea di un ordine oggettivo dell’essere, della verità e della giustizia; dall’altro, la modernità, che affida al soggetto, alla volontà e alla tecnica il compito di costruire il mondo. Attraverso un’analisi filosofica, politica e giuridica, saranno evidenziate le aporie del progetto moderno e postmoderno e l’attualità del pensiero classico quale possibile risposta alla crisi di senso che caratterizza il nostro tempo.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento e di dialogo aperto tra studiosi, appassionati e cittadini, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra tradizione e contemporaneità, diritto, filosofia e cultura, argomenti trattati dal professore nel suo libro ” San Pio X, il Papa che condannò il modernismo”, che sarà presentato nel corso della serata.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione a Domenica Isabella Bono Mariano, Raffaele Bono Mariano, Maria Cristina Maritati e all’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

LA CASA DEGLI ARTISTI Residenza D’artista

Via Lepanto, 1 – 73014 Gallipoli (LE) Italy

Tel. 0833 261865 – 3332720348- 3347294118

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