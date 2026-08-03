Amichevole con il Monopoli in programma domenica

Domenica 09 agosto alle ore 17:30, presso il DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama (LE), è in programma una gara amichevole con la S.S. Monopoli 1966.
L’accesso del pubblico sarà libero fino ad esaurimento della capienza dell’impianto sportivo.
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